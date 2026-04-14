Consejo de Estado dejó en firme suspensión del decreto con aumento del salario mínimo

El 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio el tan esperado anuncio sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Esto, después de que no se llegara a un acuerdo en la mesa de concertación.

Las opiniones estaban divididas en cuanto al porcentaje del incremento. La sorpresa llegó cuando el mandatario reveló que iba a ser del 23.7 %, lo que se tradujo en $1.750.905 sin subsidio de transporte. Con este, quedó cerrado en dos millones de pesos.

Un decreto suspendido y otro transitorio que se mantiene

A pesar de los cuestionamientos, desde el 1 de enero rigió este aumento. Aunque al Consejo de Estado llegaron varias demandas en aras de tumbarlo. Cuando parecía que nada iba a ocurrir, el alto tribunal tomó una importante decisión en febrero.

Suspendió provisionalmente el decreto como medida cautelar mientras decidía de fondo. Adicionalmente, dispuso de ocho días para que se expidiera otro decreto con el que se fijara un porcentaje transitorio y que cumpliera con los parámetros legales.

La decisión no tumbó el aumento, sino que pidió que hubiese un aumento que fuera de la mano con los ítems relevantes, tales como el IPC, meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB.

La respuesta del ministro del Trabajo

Ante el alto tribunal interpusieron el recurso de reposición parcial. El demandante consideró que el Consejo de Estado se extralimitó en sus funciones, desconoció el principio de congruencia, impuso una medida desproporcionada y se anticipó indebidamente.

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También pidió aclarar la duración y límites de la decisión. El Ministerio de Hacienda respaldó la reposición e indicó que “causó incertidumbre regulatoria” que podía tener efectos en la economía.

El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión del decreto del salario mínimo y rechazó los recursos. Horas después, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció.

Explicó que la decisión no afecta el decreto transitorio del 19 de febrero, con el que se mantenía el 23.7 %: “El aumento transitorio sigue vigente mientras se toma una decisión definitiva”.

El salario vital sigue EN FIRME (...) El alto tribunal ratificó que el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo.