Katherine Miranda denuncia posible censura a medio sueco que investigó a Verónica Alcocer

La representante también pidió esclarecer si este es un caso aislado o si existen otros medios nacionales o internacionales bloqueados en el país.

diciembre 02 de 2025
08:10 a. m.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció este martes un posible caso de censura a la prensa por parte del Gobierno de Gustavo Petro, tras la confirmación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el bloqueo del portal sueco Expressen, medio que publicó una investigación sobre la primera dama Verónica Alcocer.

“Hoy hacemos una denuncia muy seria sobre posibles censuras a la prensa por parte del gobierno de Gustavo Petro”, señaló Miranda, quien advirtió que el portal era accesible en Colombia hasta dos días después de la publicación de la investigación, momento en el que desapareció sin explicación.

MinTIC confirma que el medio Expressen fue bloqueado

La congresista explicó que, tras elevar un derecho de petición, el propio MinTIC confirmó que el portal fue bloqueado el 31 de octubre, bajo una clasificación asignada por Coljuegos por supuestos juegos ilegales.

Sin embargo, la fecha de restricción genera dudas, pues según Miranda, “si el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación, ¿cómo pudo estar disponible durante las investigaciones críticas y solo después quedar inaccesible?”.

Actualmente, el medio sueco ya no cuenta con el acceso restringido y aparecen varias publicaciones relacionadas con la vida de Verónica Alcocer en Europa.

Solicitud de investigación a la Procuraduría

Ante las incongruencias, Miranda solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para determinar si hubo un uso indebido de las facultades de bloqueo. “En una democracia la prensa no se censura ni se persigue y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”, enfatizó.

La representante también pidió esclarecer si este es un caso aislado o si existen otros medios nacionales o internacionales bloqueados en el país. “Es absolutamente grave que en este gobierno se esté censurando a la prensa”, concluyó.

