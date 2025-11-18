“Esto viola el DIH que advertía Gustavo Petro”: Katherine Miranda sobre moción de censura a mindefensa

Son muchas las voces que rechazan los bombardeos contra las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, que dejaron 15 menores sin vida, adolescentes que habrían sido víctimas del reclutamiento forzado.

Por otro lado, hay que también cuestionan la postura del presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quien en el Congreso le espera un debate de moción de censura.

Este llamado al ministro Sánchez lo promueve la representante Katherine Miranda.

¿Cuáles son las razones para el debate de moción de censura contra el minfedensa?

Katherine Miranda:

Es la incoherencia y el doble rasero absoluto de este gobierno. A través del presidente de la República y del ministro Pedro Sánchez le mintieron al país.

A mí que me explique ahora el Gobierno Nacional por qué en el Amazonas bombardearon, en su momento dijeron que habían dado cuatro combatientes de baja, lo que no le contaron al país es que los cuatro combatientes eran menores de edad.

Esto a todas luces viola el Derecho Internacional Humanitario, tal como lo advertía en su momento a Iván Cepeda como Gustavo Petro y por ese argumento fue la salida del ministro de Defensa.

¿Qué ha dicho el senador Iván Cepeda frente a estos bombardeos?

Katherine Miranda:

Yo le he puesto dos mensajes invitándole a la Corte Penal Internacional para que denunciemos al gobierno de Gustavo Petro, tal cual como él lo hizo con el gobierno Duque.

Estoy a la espera de que Iván Cepeda sea coherente con el discurso histórico que ha tenido y efectivamente me acompaña o yo lo acompañe a él a que hagamos la denuncia de la Corte Penal Internacional porque esto es un crimen de Estado, un crimen de guerra en palabras de Iván Cepeda y de Gustavo Petro desde hace seis años.

¿El estatus de combatiente no lo da la edad sino el accionar violento?

Katherine Miranda:

Yo tengo una niña de 11 años, una niña que todavía cree en el ‘Ratón Pérez’. Usted cree que una niña de la edad de mi hija tiene el discernimiento para decir es que yo me quiero ir a un grupo armado a las disidencias, voy a portar un arma, me voy a poner un camuflado y voy a matar soldados.

Ellos son víctimas. Es increíble que en el gobierno potencia mundial de la vida hoy lo estamos viendo justificando el asesinato a estos niños diciendo que se llevaban un fusil. Era porque ellos querían matar y entonces eran susceptibles

Fueron secuestrados de sus casas. ¿Por qué pasó esto? Por la fallida paz total.

¿Qué futuro tiene este debate de moción de censura contra mindefensa?

Katherine Miranda:

Las mociones de censura históricamente nunca han funcionado en votación.

No tengo la esperanza de que logremos los votos, porque muy posiblemente el pacto histórico no va a respaldar al ministro, pero sí se va a salir del respecto en el momento de la votación.

Sin embargo, yo sí hago un llamado a la coherencia. Yo le digo al ministro que tenga dignidad por el uniforme que algún día portó y renunció.