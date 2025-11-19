“Que le responda al país”: Katherine Miranda al ministro de Defensa sobre la muerte de menores en bombardeos

En las últimas horas, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos que dejaron 15 menores muertos.

Dicha acción ha sido respaldada con la firma de 31 firmas de congresistas, incluyendo cuatro del Pacto Histórico. La iniciativa corresponde a la búsqueda de respuestas a los bombardeos en los que murieron 15 menores de edad, según el informe de Medicina Legal.

Así como en su momento nosotros presentamos moción de censura para Diego Molano y para el exministro Botero, precisamente por situaciones como esta, que era la violación del derecho internacional humanitario en medio del conflicto por bombardeos, efectivamente presentamos también la moción de censura al ministro Pedro Sánchez porque los hechos que están ocurriendo no distan mucho del gobierno de Iván Duque.

Congresistas del Pacto Histórico respaldan moción de censura a Mindefensa

Entre los congresistas del Pacto Histórico que firmaron la moción de censura se encuentran Gloria Arizabaleta, la representante Leila, el representante Cancimance y la representante Alexandra.

El debate se centra en si el Gobierno violó el derecho internacional humanitario en operaciones donde murieron menores.

El derecho internacional humanitario es bastante claro al decir que un niño que es víctima de reclutamiento forzado de ninguna manera puede ser catalogado como combatiente.

La representante presentó datos de la Defensoría del Pueblo que muestran un incremento alarmante en el reclutamiento de menores: de 30 niños reclutados en 2022, cuando el gobierno Duque entregó el poder, la cifra aumentó a más de 600 en el último año. Hasta enero de 2024, la cifra se aproxima a 800 casos.

Moción de censura contra ministro de Defensa busca respuestas a la muerte de menores

Miranda cuestionó las inconsistencias en la versión oficial sobre el bombardeo del 10 de noviembre en Guaviare. "El presidente en su momento no dijo que era un acto en defensa de los soldados, dijo que había sido una operación ofensiva".

Agregó que, si había "30 agentes de investigación, más de 500 días de seguimiento, 25 informes de táctica operacional, 12 mil informes de inteligencia y 15 fuentes de información", resulta cuestionable que no supieran de la presencia de menores.

Por su parte, Julio César Iglesias, planteó que la política de paz total ha sido también avalada en buena medida por el Congreso de la República. Señaló que "esa condescendencia absurda con las disidencias de las Farc" ha contribuido al problema actual.

También advirtió sobre los incentivos perversos generados por prohibir bombardeos donde haya menores:

Se incentivó el reclutamiento todavía más por los arquitectos de la paz total, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Miranda destacó que en dos meses de bombardeos del gobierno actual hay 15 menores muertos, mientras que en cuatro años del gobierno Duque la cifra fue de 22.