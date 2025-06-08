CANAL RCN
Colombia Video

Entrevista con Katherine Tapia, la arquera de acero que se destacó en la Copa América

En entrevista exclusiva con Noticias RCN y Caterine Ibargüen, Tapia abrió su corazón y habló de lo que significó para ella esta Copa América.

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
07:29 p. m.
Pocas veces un partido de fútbol logra tocar tantas fibras como lo hizo la final de la Copa América Femenina entre Colombia y Brasil. La intensidad, el drama de los penales y la entrega de nuestras jugadoras hicieron vibrar al país entero.

Y si hubo una figura que brilló en medio de la tensión fue Katherine Tapia, la arquera de la selección Colombia, quien se robó todas las miradas por su talento, temple y liderazgo bajo los tres palos.

En entrevista exclusiva con Noticias RCN y nuestra medallista olímpica Caterine Ibargüen, Tapia abrió su corazón y habló de lo que significó para ella esta Copa América, de cómo se vivió el camerino antes y después del agónico empate 4-4 y la tanda de penales, y de cómo su pasado en la Policía Nacional le dio las herramientas mentales para afrontar momentos de máxima presión. Todo lo que viví en la institución me preparó para esto, confesó emocionada.

Además del análisis futbolístico, Katherine compartió detalles íntimos de su vida: su infancia, su amor por el deporte y el orgullo de representar a todo un país.

La entrevista completa, ya disponible en todas nuestras plataformas digitales, muestra el lado más humano y poderoso de una arquera que no solo ataja goles, sino también miedos y prejuicios. ¡Imperdible!

