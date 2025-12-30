Ejército investiga accidente con artillería que dejó un soldado muerto en Antioquia

El Ejército Nacional confirmó un grave accidente ocurrido durante una práctica militar en el sector de Llanos de Cuivá, Antioquia, que dejó como saldo la muerte de un soldado profesional y dos uniformados heridos.

Los hechos, registrados el 29 de diciembre, involucran una falla en una pieza de artillería del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, unidad adscrita a la Primera División.

Según el comunicado oficial, “los militares fueron evacuados de manera inmediata al hospital del municipio de Yarumal”, donde el soldado Edgar Andrés Camargo Iguarán “llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas”. Los otros dos uniformados fueron trasladados por vía aérea a Rionegro, donde reciben atención médica especializada.

Comisión inspectora y acompañamiento a las familias

El Ejército dispuso el envío de una comisión inspectora al lugar de los hechos para “realizar una evaluación detallada y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente”. Además, se activó un equipo interdisciplinario para brindar “acompañamiento psicosocial a los familiares de nuestro soldado fallecido y al personal herido”.

La institución lamentó profundamente el hecho, que “enluta a la institución”, y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los afectados.

Práctica militar bajo investigación

El accidente ocurrió en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, donde se desarrollaba una actividad de entrenamiento con artillería. Aunque los detalles técnicos de la falla aún no se han esclarecido, el Ejército reiteró su compromiso con la seguridad operacional y con el esclarecimiento de los hechos.