CANAL RCN
Colombia

Ejército investiga accidente con artillería que dejó un soldado muerto en Antioquia

El accidente ocurrió en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, donde se desarrollaba una actividad de entrenamiento con artillería.

Foto: @COL_EJERCITO/X

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
09:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército Nacional confirmó un grave accidente ocurrido durante una práctica militar en el sector de Llanos de Cuivá, Antioquia, que dejó como saldo la muerte de un soldado profesional y dos uniformados heridos.

VIDEO I Automóvil abandona a un perro en medio de una carretera en Antioquia
RELACIONADO

VIDEO I Automóvil abandona a un perro en medio de una carretera en Antioquia

Los hechos, registrados el 29 de diciembre, involucran una falla en una pieza de artillería del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, unidad adscrita a la Primera División.

Según el comunicado oficial, “los militares fueron evacuados de manera inmediata al hospital del municipio de Yarumal”, donde el soldado Edgar Andrés Camargo Iguarán “llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas”. Los otros dos uniformados fueron trasladados por vía aérea a Rionegro, donde reciben atención médica especializada.

Investigan extraña muerte de mexicana en un jacuzzi en Antioquia: estaba con su pareja
RELACIONADO

Investigan extraña muerte de mexicana en un jacuzzi en Antioquia: estaba con su pareja

Comisión inspectora y acompañamiento a las familias

El Ejército dispuso el envío de una comisión inspectora al lugar de los hechos para “realizar una evaluación detallada y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente”. Además, se activó un equipo interdisciplinario para brindar “acompañamiento psicosocial a los familiares de nuestro soldado fallecido y al personal herido”.

La institución lamentó profundamente el hecho, que “enluta a la institución”, y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los afectados.

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad
RELACIONADO

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad

Práctica militar bajo investigación

El accidente ocurrió en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, donde se desarrollaba una actividad de entrenamiento con artillería. Aunque los detalles técnicos de la falla aún no se han esclarecido, el Ejército reiteró su compromiso con la seguridad operacional y con el esclarecimiento de los hechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Coches eléctricos entran en funcionamiento en Cartagena al reemplazar los de tracción animal

Cauca

Tras persecución y balacera, recuperaron camioneta de alta gama que había sido hurtada en la vía Panamericana

Quemados con pólvora

Cifras de lesionados por pólvora en Colombia cierran el año con aumento del 18%

Otras Noticias

Salario mínimo

“El incremento fomenta la informalidad”: Asobancaria sobre el salario mínimo

A través de un comunicado, Asobancaria compartió cifras y datos que evidencian un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización.

Mercado de Fichajes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay

Daniel Cataño alista su regreso al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia por problemas familiares.

La casa de los famosos

Desde Puerto Rico: este es el nuevo habitante confirmado para La Casa de los Famosos Colombia

Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio