CANAL RCN
Colombia Video

Artemis II: la mirada de un colombiano detrás del sistema de propulsión de Orión

El ingeniero mecánico Iván Ramírez subrayó que el mayor desafío de la misión será el regreso de la cápsula Orión.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras avanza el séptimo día de la misión Artemis II de la NASA, Iván Ramírez, ingeniero mecánico bogotano y actual analista de propulsión en Boeing que trabaja directamente en el Space Launch System (SLS), explicó la importancia de su rol en el lanzamiento de la nave Orión.

¿Qué viene para la misión Artemis II tras orbitar la cara oculta de la Luna?
RELACIONADO

¿Qué viene para la misión Artemis II tras orbitar la cara oculta de la Luna?

“Yo estoy a cargo del sistema de alimentación de combustible de oxígeno líquido… que permite que los motores funcionen apropiadamente durante el ascenso por 8 minutos y 20 segundos”, señaló el experto.

Además, destacó su responsabilidad en el sistema de pogo, diseñado para evitar vibraciones peligrosas durante el ascenso. “Si las frecuencias fundamentales coinciden, se puede romper algo”, advirtió, recordando que este tipo de oscilaciones fueron un riesgo en misiones anteriores como el Apollo 13.

Las impactantes fotografías de Artemis II que revelan los secretos nunca antes vistos de la Luna
RELACIONADO

Las impactantes fotografías de Artemis II que revelan los secretos nunca antes vistos de la Luna

El reto del reingreso a la Tierra

Ramírez subrayó que el mayor desafío de la misión será el regreso de la cápsula Orión. “La energía de movimiento se convierte en energía térmica por fricción con la atmósfera y se crea plasma a altísima temperatura”, explicó. Recordó que en Artemis I se detectaron problemas en el escudo térmico, lo que obligó a Lockheed Martin a rediseñar la protección.

El ingeniero también mencionó otros riesgos como la descompresión de la cápsula, el despliegue de los paracaídas y las fuerzas de aceleración que podrían desviar la trayectoria de aterrizaje. “Todo eso es lo que se pone a prueba aquí, en este frente del reingreso”, afirmó.

Misión Artemis II viene de regreso a la Tierra, tras haber nombrado dos cráteres lunares
RELACIONADO

Misión Artemis II viene de regreso a la Tierra, tras haber nombrado dos cráteres lunares

Perseverancia y sueños desde Bogotá

Más allá de la ingeniería, Ramírez compartió su historia personal, inspirada desde la infancia por la llegada del hombre a la Luna. “Mi sueño empezó cuando vi a Neil Armstrong posarse en la Luna, cuando tenía aproximadamente 13 años”, recordó.

Desde sus primeros experimentos con cohetes caseros en el barrio La Castellana, hasta sus estudios en la Universidad Nacional y su posterior formación en Estados Unidos, su camino estuvo marcado por la perseverancia.

Aunque no logró convertirse en astronauta debido a un problema médico, Ramírez alcanzó un lugar privilegiado en la industria aeroespacial. “Dios me dio un regalo, la perseverancia”, dijo, destacando que su trabajo en Boeing lo ha llevado a ser parte fundamental de proyectos como los transbordadores espaciales y ahora del programa Artemis.

Artemis II revela nuevos colores de la Luna y pistas sobre su composición mineral
RELACIONADO

Artemis II revela nuevos colores de la Luna y pistas sobre su composición mineral

Su mensaje final fue de inspiración para los jóvenes colombianos: perseguir los sueños con disciplina y confianza, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Policía investiga atropello de perra por motocicleta oficial en Bogotá: el animal está estable

UNGRD

Carlos Ramón González se quedará en Nicaragua: esto reveló su abogado tras eliminación de circular de Interpol

Transmilenio

Grave choque de dos buses de Transmilenio en Suba deja 15 heridos, uno de ellos en estado crítico

Otras Noticias

Fútbol internacional

Confirman la muerte de Mircea Lucescu, DT que dirigió en el repechaje al Mundial 2026

Confirman la muerte de Mircea Lucescu, histórico técnico europeo, tras dirigir a Rumanía en el repechaje al Mundial 2026. Esto se sabe.

Artistas

Nelson Velásquez frenó su concierto tras ver a un hombre golpear a una mujer: video

Nelson Velásquez interrumpió concierto y enfrentó a hombre por maltrato a mujer.

Luis Díaz

Luis Díaz contó lo que significó anotarle al Real Madrid en el Bernábeu en Champions League

Enfermedades

Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026

Empleo en Colombia

SENA ofrece más de 3 mil vacantes para víctimas del conflicto armado en Bogotá