¿La consulta popular vía decreto anunciada por el Gobierno Nacional es inconstitucional?

En medio de una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció que la consulta popular saldrá vía decreto a pesar de la votación negativa en el Senado de la República. Indicó que se presentaron varios vicios de trámite al momento de hundirla, por lo que pueden hacer uso de este mecanismo de participación ciudadana.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, se analizó esta decisión del Gobierno Nacional. Se debatió sobre si existe alguna violación a la separación de poderes, si lo que hará el presidente es aceptado por la Constitución y cuál efecto tendría mientras se tramita la reforma laboral.

¿El Gobierno Nacional pasa por encima de las ramas legislativa y judicial?

Jorge Enrique Coronel, economista y es profesor universitario, invitado del día, indicó que existe un precedente para la consulta popular y es la reforma laboral. "La reforma laboral va sobre la base del enfoque del derecho al trabajo, que la misma Corte lo ha reconocido, y donde la Corte ha dejado muy claro que el derecho al trabajo se debe reivindicar con las reformas laborales. Esa es una discusión de fondo que la Comisión Séptima del Senado no dio".

Además, indicó que la reforma laboral no es el proyecto que presentó el Gobierno Nacional. "La que se revivió con la apelación y lo que se aprobó la semana pasada en Comisión Cuarta del Senado no la propuesta del Gobierno. Por lo tanto, la consulta es el plan A".

Sobre este tema, Juana Afanador indicó que "nadie ha parado el Congreso para que venga a discutir la propuesta que ellos quieren hacer. Eso está en curso, y la propuesta del Gobierno es otra. Ahora, lo interesante de esta discusión son dos conceptos que se están ahí jugando y con los que está jugando el ministro del Interior, y es el de nulidad por trámites de vicio".

Finalmente, Julio César Iglesias manifestó que sí estarían ignorando las otras ramas del poder. "El Gobierno pretende suplantar, sustituir a las otras dos ramas del poder público. El Ejecutivo, en cabeza del presidente, pretende sustituir al Congreso, que dijo no, que todo el país lo vio".

"También a la rama judicial, porque si hay un partido, si están jugando dos rivales, pues no le corresponde al delantero de uno de los equipos determinar si fue fuera de lugar o no, le corresponde al árbitro, y en esta circunstancia, pues el árbitro no es el presidente de la República, el árbitro en todo caso debería ser un juez, una corte".

¿Por qué se presentó una segunda consulta si hubo vicios de trámite para hundir la primera?

Sobre este punto, Coronel explicó que no son hechos cotidianos y es difícil buscar antecedentes. Por otro lado, los impedimentos del Congreso fueron interpretados por el Gobierno como un obstáculo. "Hoy estamos ante la situación en la cual, bajo los análisis que ha hecho el gobierno, considera que hubo vicio, y por lo tanto entonces eso es un habilitante para convocarla por decreto".