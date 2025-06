Gustavo Petro confirmó que convocará la Consulta Popular por decreto

En una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro aseguró que convocará una Consulta Popular mediante decreto, pese a que el Senado negó su aprobación.

“El pueblo debe expresarse”

Según Petro, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto:

“Tendrá en sus manos una otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño.”

El presidente expresó su esperanza de que la Corte Constitucional respalde la consulta y contribuya a la defensa del Estado Social de Derecho y la soberanía popular:

Ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana (...) Y ojalá la Corte Constitucional entonces nos ayude en restablecer no sólo este principio del Estado Social de Derecho, sino el principio de la soberanía popular que reza la Constitución.

Críticas al senador Efraín Cepeda

Durante su intervención, el mandatario criticó el papel del senador Cepeda, señalando que no permitió un verdadero debate en el Senado sobre la consulta:

“Y lo que hizo el Efraín Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. ¿Se le olvidó? Por eso un congresista de la oposición votó sí.”

Acusaciones sobre irregularidades en la votación a la Consulta en el Senado

Petro también denunció irregularidades en la votación y aseguró que tres senadores no pudieron votar pese a estar presentes en la plenaria:

“Y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había llevado, por eso sí ilegítima y no dejó votar a tres senadores. que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular".

“El dueño de Colombia debe ser el pueblo”

Más adelante, el presidente cuestionó a quienes, según él, se oponen a que el pueblo se exprese:

“Y hubiera perdido se pedía que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree con otros congresistas y fuerzas políticas que al pueblo no se le ve convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Mi misión es decirles y hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo de Colombia.”

Reforma laboral y reglas para la campaña

Finalmente, Petro señaló que el proceso será largo, pero que continuará adelante:

“Y habrá un proceso largo, sí, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral, sobre las relaciones de neoesclavismo que están construyendo entre trabajadores y empresarios y algunos se creen.”

El presidente aclaró que, una vez firmada la convocatoria, no podrá participar en la campaña. "Al presidente le corresponde silenciarse en la campaña. Sólo el Comité del No y el Comité del Sí harán las campañas. El Comité del No tiene mucho apoyo poderoso económico. El Comité del Sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo".