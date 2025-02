Comisión de Disciplina Judicial investigará a fiscal y a juez señalados de reunirse con 'Papá Pitufo'

La Comisión Nacional de Medicina Judicial anunció la apertura de investigación en contra del fiscal delegado ante la Corte y del juez, señalados de participar en una reunión junto a Diego Marín, alias Papá Pitufo, en un hotel de Cartagena.

Se trata de Paulo Xavier Romero, fiscal delegado ante la Corte; y de Jorge Eliécer Hernández, juez de la República.

Sobre Romero, la CNDJ abrirá próximamente la investigación por los hechos en cuestión; mientras que las pesquisas sobre el juez Hernández ya avanzan en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en Bogotá.

Testimonio clave sobre alias Papá Pitufo

Noticias RCN conoció un testimonio clave sobre lo que sería el brazo armado de alias Papá Pitufo para actuar en contra de quienes se negaban a sus pretensiones.

Se trata del testimonio que entregó a la Fiscalía alias El Lobo, un sicario confeso de los rastrojos y el Clan Calle Serna del Valle que trabajaba al servicio de Diego Marín.

“Si dejabas meter a otro al comercio, él lo único que hacía era mandar a matarlo (…) por eso Cali es de él, todo. Tiene Bogotá y tiene Medellín, también”, se escucha en los audios de alias Lobo.

Este hombre también aseguró que Diego Marín era el principal financiador de la banda criminal a la que él pertenecía.

“Los que financian son Don Diego Marín, el papá, y Diego. Él es el que tiene financiado todo esto, el que se lucra de todo”, añadió.

Los videos de 'Papá Pitufo' en Cartagena

Además, un extenso video de una reunión que tuvo lugar en agosto del 2023, deja ver que el contrabandista ‘Papá Pitufo’ se habría reunido con un juez y un fiscal delegado ante la Corte Suprema de ese momento.

Según el agente encubierto, ambos le estaban pidiendo favores.

“Cuando llegué me presentaron a un señor juez de la República y un señor fiscal. El señor juez, Jorge Eliécer y el señor fiscal, Paula Xavier. Yo esa noche sinceramente no pude grabar nada (…) ellos, pues, le estaban pidiendo favores, pero no sé qué favores eran porque yo llegué tarde, ya cuando llegué se estaban despidiendo”, indicó el agente encubierto.

De momento, el Gobierno está a la espera a que se dé luz verde a la extradición de Diego Marín, quien en este momento está en Portugal.