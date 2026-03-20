CANAL RCN
Colombia

La DEA habría designado al presidente Petro como ‘objetivo prioritario’: la lupa sobre la campaña

AP reveló más detalles sobre la presunta investigación en contra del mandatario.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 20 de 2026
04:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay una nueva polémica alrededor del presidente Gustavo Petro. Un artículo de The New York Times dio a conocer que supuestamente dos fiscales en Estados Unidos lo estarían investigando.

Presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, según The New York Times
RELACIONADO

Presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, según The New York Times

Las pesquisas estarían siendo desarrolladas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn; y tendrían el apoyo de fiscales especializados en narcotráfico internacional junto a agentes de la DEA.

Investigan supuesta financiación ilegal en la campaña

Con base en lo mencionado por el medio, se investiga, por un lado, si supuestamente el presidente ha tenido reuniones con narcotraficantes. El segundo punto del proceso radica en la campaña de 2022, sospechando donaciones ilícitas.

Tras la revelación, la agencia Associated Press (AP) entregó nuevos detalles. Al parecer, la DEA designó a Petro como ‘objetivo prioritario’. Las sospechas habrían surgido por entrevistas principalmente.

De acuerdo con lo mencionado por AP, se investigan supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa y se cuestiona la política de paz total, con la que presuntamente se habría beneficiado narcotraficantes que, se cree, habrían contribuido a la campaña.

Supuestos nexos con el cartel de Sinaloa y la paz total

Un punto clave es que, al parecer, se les pidieron sobornos a narcotraficantes presos en la cárcel La Picota a cambio de impedir que los extraditaran a Estados Unidos. Entonces, habrían sido cobijados por la paz total.

Presidente Petro se pronuncia sobre supuesta investigación en EE. UU. revelada por NYT
RELACIONADO

Presidente Petro se pronuncia sobre supuesta investigación en EE. UU. revelada por NYT

AP recordó que dos personas de su círculo familiar, su hijo Nicolás Petro Burgos y su hermano Juan Fernando Petro, están atravesando procesos judiciales. El primero fue acusado en 2023 por supuestamente pedirle apoyo a un narcotraficante para la campaña, aunque aseguró que ningún fondo ilícito ingresó.

Para el caso del hermano, sospechan que habría tenido negociaciones con narcotraficantes presos para evitar las extradiciones.

Frente a la supuesta investigación, tanto la embajada como el presidente han negado los señalamientos. Petro sostuvo que nunca ha entablado diálogos con narcotraficantes y que, en cambio, en su etapa como congresista fue una piedra en el zapato para ellos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Así han avanzado los trabajos para atender las inundaciones en Facatativá las últimas 24 horas

Vía al Llano

Movilidad en el puente festivo: así operará la vía Bogotá – Villavicencio con restricciones y cambios clave

Gustavo Petro

Presidente Petro se pronuncia sobre supuesta investigación en EE. UU. revelada por NYT

Otras Noticias

La casa de los famosos

Alexa y Tebi Bernal durmieron juntos en la Casa de los Famosos y generaron revuelo: así fue el momento

Ambos participantes han acrecentado los rumores de romance dentro del reality.

Dian

DIAN le pone la mira a estos pensionados en 2026: pilas al procedimiento que deben hacer

Miles de jubilados deberán cumplir con esta obligación para evitar sanciones.

Jhon Durán

Ramón Jesurún fue contundente con la ausencia de Jhon Durán en la selección Colombia

EPS

Veedor de salud en Cúcuta solicita eutanasia tras acumular 147 medicamentos sin entregar por su EPS

Irán

Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, joven de 19 años que fue medallista de lucha estilo libre