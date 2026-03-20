La DEA habría designado al presidente Petro como ‘objetivo prioritario’: la lupa sobre la campaña

Hay una nueva polémica alrededor del presidente Gustavo Petro. Un artículo de The New York Times dio a conocer que supuestamente dos fiscales en Estados Unidos lo estarían investigando.

Las pesquisas estarían siendo desarrolladas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn; y tendrían el apoyo de fiscales especializados en narcotráfico internacional junto a agentes de la DEA.

Investigan supuesta financiación ilegal en la campaña

Con base en lo mencionado por el medio, se investiga, por un lado, si supuestamente el presidente ha tenido reuniones con narcotraficantes. El segundo punto del proceso radica en la campaña de 2022, sospechando donaciones ilícitas.

Tras la revelación, la agencia Associated Press (AP) entregó nuevos detalles. Al parecer, la DEA designó a Petro como ‘objetivo prioritario’. Las sospechas habrían surgido por entrevistas principalmente.

De acuerdo con lo mencionado por AP, se investigan supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa y se cuestiona la política de paz total, con la que presuntamente se habría beneficiado narcotraficantes que, se cree, habrían contribuido a la campaña.

Supuestos nexos con el cartel de Sinaloa y la paz total

Un punto clave es que, al parecer, se les pidieron sobornos a narcotraficantes presos en la cárcel La Picota a cambio de impedir que los extraditaran a Estados Unidos. Entonces, habrían sido cobijados por la paz total.

AP recordó que dos personas de su círculo familiar, su hijo Nicolás Petro Burgos y su hermano Juan Fernando Petro, están atravesando procesos judiciales. El primero fue acusado en 2023 por supuestamente pedirle apoyo a un narcotraficante para la campaña, aunque aseguró que ningún fondo ilícito ingresó.

Para el caso del hermano, sospechan que habría tenido negociaciones con narcotraficantes presos para evitar las extradiciones.

Frente a la supuesta investigación, tanto la embajada como el presidente han negado los señalamientos. Petro sostuvo que nunca ha entablado diálogos con narcotraficantes y que, en cambio, en su etapa como congresista fue una piedra en el zapato para ellos.