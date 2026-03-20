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Presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, según The New York Times

El diario The New York Times reveló que dos fiscalías de Manhattan y Brooklyn investigarían presuntos vínculos del mandatario con narcotraficantes.

Presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, según New York Times
Foto: Presidencia de Colombia.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
10:01 a. m.
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En las últimas horas, el The New York Times reveló que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría siendo investigado por dos fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Estados Unidos, por posibles relaciones clandestinas con el narcotráfico.

Las investigaciones girarían en torno a las posibles reuniones del mandatario con narcotraficantes y, tambien, a su campaña presidencial en la que se cuestiona si solicitó donaciones a narcotraficantes, según las fuentes de The New York Times.

De acuerdo con el informe del medio estadounidense, las investigaciones estarían a cargo de dos fiscales y aún se encuentran en sus primeras etapas.

La Presidencia de Colombia, hasta el momento, no ha hecho la solicitud de comentarios.

Por su parte, Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de la Fiscalía Federal de Brooklyn decidió no responder de inmediato a la solicitud de comentarios.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve

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