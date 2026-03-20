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Presidente Petro se pronuncia sobre supuesta investigación en EE. UU. revelada por NYT

El medio norteamericano afirmó que presuntamente tendrían al mandatario bajo la lupa.

Foto: AFP
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Nicolás Martínez Sánchez

marzo 20 de 2026
03:07 p. m.
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Este viernes 20 de marzo, The New York Times reveló que supuestamente al menos dos fiscales en Estados Unidos estarían investigando al presidente Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, según The New York Times
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Para nadie es un secreto que la relación diplomática entre ambos países ha experimentado puntos altos y bajos en el último año. Petro y Donald Trump han tenido varios choques, a tal punto que el mandatario quedó incluido en la lista Clinton.

Supuestas reuniones con narcos y presunta financiación en la campaña

Sin embargo, en los meses recientes, parece que la tensión ha bajado. Tanto así que ambos presidentes han hablado un par de veces por teléfono y tuvieron un encuentro en la Casa Blanca.

El artículo de NYT indica que presuntamente los fiscales son de Manhattan y Brooklyn. Sospechan que Petro supuestamente tuvo reuniones con narcotraficantes.

Aparte, cuestionan si la campaña presidencial de 2022 habría tenido donaciones de traficantes. Cabe mencionar que la investigación está en su etapa inicial, por lo cual aún no están los cargos penales.

La respuesta de Petro y la embajada

El medio hizo referencia también a la estabilidad que ha tenido el vínculo diplomático después de la operación con la que Nicolás Maduro fue extraído.

La embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció e indicó que nadie ha emitido una determinación o notificación. Es decir, no se tiene conocimiento de la presunta investigación.

Controversia por reuniones de Petro con candidatos y uso de recursos públicos durante elecciones
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Asimismo, sostuvo que la trayectoria del presidente “se ha defendido por acciones sostenidas, visibles y a menudo difíciles contra la ilegalidad”.

Por su parte, el mandatario respondió en su cuenta de X: “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante. Al contrario, dediqué diez años de mi vida a denunciar los vínculos entre los más poderosos y los políticos”.

Con lo que respecta a presuntas irregularidades en la financiación, enfatizó que no aceptó donaciones de banqueros ni narcotraficantes: “La investigacion productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describrió ni un solo peso de narcotraficantes”.

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