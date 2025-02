La fiscal fue contundente sobre alias Araña: "Las circulares rojas de Interpol se deben ejecutar"

En los últimos días, se desató la polémica en Colombia alrededor de la aprehensión de Geovany Rojas alias Araña, uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, quien se encontraba en un hotel de Bogotá en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, habló en rueda de prensa sobre este tema y explicó las razones detrás de la decisión de retener a 'Araña'. Aseguró que al ser una circular roja de Interpol, no tenían alternativas diferentes a darles cumplimiento.

Fiscal general y la decisión con los extraditables

"Una cosa son los procesos de paz y otra cosa son los compromisos que tenemos a nivel internacional. Existe un marco legal que nos permite hallar un escenario en el que cada cual debe cumplir su labor", comentó inicialmente ante los medios de comunicación.

"Nosotros venimos trabajando de la mano del alto comisionado para la paz de manera muy estrecha, pero lo que pasa es que una circular roja de Interpol solo tiene una respuesta y es ejecutarla. Ninguna autoridad dentro de la Fiscalía puede decirle al CTI que no cumpla esa labor", añadió la funcionaria.

¿Qué tiene qué pasar en los casos como el de alias Araña?

"Nosotros hemos facilitado un espacio para que si esa persona está en un proceso de negociación como en efecto lo está, no se detengan los diálogos y no tienen porque detenerse. Una solicitud de extradición no significa un avión parqueado en Catam dispuesto a llevarse a la persona objeto de la solicitud", dijo Camargo.

"Una solicitud de extradición es un procedimiento legal que tiene etapas y esas etapas pasan por una solicitud formal que hemos recibido, luego eso va a la Corte Suprema de Justicia que tiene que evaluar si es procedente o no", añadió.