La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

Tras la emergencia perdieron el rastro, pero ahora, 40 años después, ambos se reencontraron para conmemorar ese momento que marcó sus vidas.

noviembre 12 de 2025
03:22 p. m.
La tragedia de Armero dejó miles de víctimas y cientos de historias de rescate de aquel 13 de noviembre de 1985. Entre todas ellas, una fotografía dio la vuelta al mundo: la de Humberto ayudando a Alicia, dos desconocidos que el desastre unió para siempre.

Así fue el rescate de Alicia tras la tragedia de Armero

Cuando la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó Armero esa noche, Alicia tenía 16 años e intentaba escapar con su familia.

“Yo quedé atrapada y me encaramé a una volqueta y a lo que yo me subí, la volqueta comenzó a rodar y ahí sí me votó”, narró.

Según su testimonio, pasó horas sobre un tronco, rodeada de barro y escuchando los gritos de otros sobrevivientes, hasta que llegó el amanecer.

Por su parte, Humberto había corrido desde Guayabal buscando a su hermano y la familia de este, también habitantes de Armero. Al saber que su hermano había salido ileso, dedicó sus esfuerzos a ayudar a otros.

“Supe que él había salido ileso, entonces apenas aclaró esa mañana, lo primero que hice fue salir y vi a unas personas. Yo me acerqué junto a dos compañeros más a darles la ayuda”, aseguró Humberto. Fue cuando vio a la pequeña Alicia.

Para llegar hasta ella, se amarró un lazo a la cintura, evitando quedar enterrado en el lodo caliente.

“Cuando me le acerqué a la niña, incluso me amarré un lazo a la cintura para poder llegar allá y pues evitar que de pronto uno se quedara enterrado para que lo ayudaran a sacar”, añadió.

Como muchos sobrevivientes arrastrados por la avalancha, Alicia había perdido su ropa y por eso, no permitía que la sacaran del lodo. “Yo no me iba a sacar porque estaba desnuda”.

Fue entonces cuando Humberto y sus compañeros le entregaron una pantaloneta y un buzo para lograr cubrirla.

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

“Ella, pues estaba toda nerviosa y yo le dije que Armero se había acabado, que teníamos que salir, que la íbamos a sacar”, relató Humberto, quien 40 años después aún se emociona hasta cortársele la voz.

“Yo simplemente quise darle ese apoyo, no por sentirme héroe, porque no era una situación para uno sentirse así”, añadió.

El momento del rescate fue capturado por fotógrafos y camarógrafos que cubrían la tragedia. Esa imagen se convirtió en portada de la revista Time y primera página del diario El Tiempo, aunque ellos no lo supieron hasta años después.

