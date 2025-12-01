El niño de Armero al que todos se querían robar: encontró a su familia gracias a la TV

Cuarenta años después de la avalancha de Armero, una de las historias más conmovedoras de aquella tragedia es la de Javier Leandro Martínez Castro, conocido entonces como 'el pequeño John'. Era un niño de tres años y medio cuando fue rescatado del lodo, su caso se convirtió en símbolo de esperanza en medio de una catástrofe que dejó 580 niños desaparecidos y miles de familias destrozadas.

El rescate de Javier ocurrió gracias a Leopoldina Aguilar, una mujer que buscaba desesperadamente a su propia hija entre los escombros. "Cuando me encontró, me desenterró y me envolvió en unas sábanas", recuerda Martínez. Sin embargo, cuando Aguilar intentó quedarse con el niño, alguien intervino: "Usted no puede quedarse con ese niño. Ese niño, si usted quiere quedarse con él, tiene que pasar por un proceso de adopción".

Así llegó Javier a un hogar del Instituto de Bienestar Familiar en Villeta, Cundinamarca, donde varias familias intentaron reclamarlo como propio. La confusión era tal que ni siquiera se sabía si se llamaba John o Javier. "Me pusieron a escoger un nombre y para eso, elegí John que fue como el más reconocible", explica.

Un noticiero cambió el rumbo del 'pequeño John'

Fue el Noticiero Nacional quien cambió su destino. Su tía Yolanda vio al niño por televisión. "Cuando yo lo vi, yo dije es él y llamé al noticiero. Y el noticiero me dijo, tiene que tener pruebas porque a él hay gente que se lo quiere robar". Junto a su abuelo Campo León, comandante de Bomberos de Armero, y su prima Andrea, emprendieron el viaje del reencuentro.

El abrazo entre el pequeño y su familia fue un momento que Colombia entera vio por televisión, el reencuentro de un niño con su historia. "Y cuando él nos vio buscó de una vez salir porque iba el abuelo y la prima con la que él jugaba tanto. Llegó y los abrazó", relata su tía.

Actualmente, Martínez es publicista, cantante y escritor. Acaba de publicar 'El pequeño John, el recuerdo y opiniones del niño que todos querían robar', un libro personal como una forma de agradecerle a la vida y de honrar a quienes lo encontraron.

"Trato de contar cómo una tragedia de estas magnitudes toca una vida y la encausa (...) Tuve el privilegio de llegar a un seno familiar cálido, amoroso y que me trató siempre como un hijo, pero que nunca desconoció mi historia", afirma.

En un país que todavía rememora a Armero con tristeza, la historia de Javier Leandro nos recuerda que incluso en medio de la pérdida, el amor puede encontrarnos, que entre el barro y el silencio también nacen milagros.