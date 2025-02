La conmovedora historia de Salomé, la niña de ocho años que necesita un trasplante de riñón

El nombre de Salomé Basto le ha dado la vuelta a Colombia. La niña estuvo en un partido de Millonarios, en el cual llevó un cartel que decía “Hoy cumplí mi sueño de ver a Millos, ahora me falta el sueño de tener un riñón”.

Noticias RCN habló con Marcela Moreno, la madre de la pequeña; quien contó detalles sobre la vida que ha afrontado Salomé.

“Salomé es una niña demasiado feliz a pesar de todo lo que ha vivido durante ocho años de vida”, así describió Moreno a su hija.

Cuando la niña tenía seis meses, le diagnosticaron pielonefritis y reflujo vesicoureteral. Los médicos dieron con este dictamen por una infección urinaria que presentó la joven.

El diagnóstico no le gustó al pediatra, por lo que la hospitalizaron. Sin embargo, las infecciones fueron más recurrentes, por lo que Salomé tuvo citas con el urólogo y nefrólogo.

Después del dictamen, decidieron someterla a una operación para cuando tuviera un año. El procedimiento se llevó a cabo y le hicieron una reconstrucción de vías urinarias.

Moreno contó que “con esa cirugía, el cuerpo de Salo no respondió bien”, por lo que a los seis meses fue diagnosticada con una enfermedad renal. Tras cumplir seis años, esta condición ya estaba en una etapa avanzada.

“Hay que estar en lista de espera porque Salo necesita un riñón”, reveló la madre. En abril de 2024, la niña estuvo en cuidados intermedios luego de presentar tensión alta: “Sus riñones no aguantan más, entonces es necesario ponerle un catéter para que empiece su diálisis y pueda tener una vida normal”.

Las redes sociales se convirtieron en un mecanismo para conseguir un donante. “Mi actual pareja me decía: ¿por qué no viralizamos el tema de Salomé? Yo siempre llegaba a casa muy triste después de sus terapias en la unidad renal”, recordó Moreno.

La madre trabajaba en un colegio donde había hijos de personas famosas, por lo que contactó a influencers que los ayudaron a que la gente conociera la historia de Salomé.

Con el paso del tiempo, los medios de comunicación contactaron a la madre y así se siguió conociendo la situación. Inclusive, le crearon una cuenta de Instagram a la niña.

El que no sepa qué es donar, investigue. Si usted quiere donar, háblelo con su familia . No saben cuántas vidas pueden salvar.

Moreno contó que se debe mirar con delicadeza la donación, ya que no todos pueden ser donantes. La persona apta debe someterse a exámenes psicológicos, de trabajo social, médicos, etcétera.

Hay muchas personas que no tienen información de donar. He visto comentarios en las redes que dicen ‘búsquelo en el mercado negro’ (…) Hay muchos mitos y por eso hicimos viral esto, donar es regalar algo que ya no vas a utilizar y regalar no es comprar.