CANAL RCN
Colombia

Alcohol y gasolina, la combinación letal que deja cientos de víctimas en Bogotá

En esta nueva entrega de retrato Hablado hablamos con algunas víctimas de los imprudentes que mezclan alcohol y gasolina en las vías de Bogotá.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dicen que el azar no existe, pero en las calles de Bogotá la imprudencia parece jugar con la vida de los inocentes. Tomarse algunas cervezas puede causar desde una caída hasta una tragedia si se va conduciendo.

En el sur de Bogotá, 11 personas fueron arrolladas por un taxista que conducía con grado 3 de alcoholemia. Una niña de 11 años murió tras el siniestro y su hermanito quedó muy grave en el hospital.

Retrato Hablado | Un grito en la montaña: el crimen que marcó a Chocontá
RELACIONADO

Retrato Hablado | Un grito en la montaña: el crimen que marcó a Chocontá

Juan Martín vio a la cara a la muerte después del accidente. Derly, su mamá, vivió antes de eso cerca de sus tres hijos: Karol, de 15 años, Daniela de 12 y Juan, de 7.

El día que todo cambió para esta familia

Sin embargo, el 8 de noviembre de 2025 la historia de esta familia cambió. Ese día se rompió el hilo invisible que los unía, cuando un taxista borracho bajaba por las calles de San Cristóbal y atropelló a Karol, a Daniela, a Juan y a otras ocho personas.

Derly vio todo el accidente, pero no sabía que sus hijos estaban ahí. Al ver a Karol en el suelo sintió que se le acababa el mundo. A Juan Martín ya se lo habían llevado en la ambulancia, pero a Karol intentaban reanimarla.

Esta vez, las oraciones y súplicas no bastaron para que su hija mayor se salvara. A pesar de que la menor fue reanimada después en el hospital como por obra de un milagro, su llama se apagó.

Darwin Martínez, comandante de Patrulla del CAI Victoria fue el ángel que le salvó la vida a Juan Martín. Lo recogió del piso y corrió con él en brazos para buscarle atención médica.

Retrato Hablado: El rastro del feminicidio y la lucha por sobrevivir en Colombia
RELACIONADO

Retrato Hablado: El rastro del feminicidio y la lucha por sobrevivir en Colombia

El pequeño estaba muy grave y las posibilidades de que sobreviviera eran pocas. Karol lucho por tres días en coma, pero su cuerpo no soportó más.

Una nueva oportunidad para Juan Martín

En medio del dolor por perder a su hija mayor, Derly se secó las lágrimas y volvió al hospital para cuidar de su hijo pequeño, cuyos dictámenes eran cada vez más desalentadores.

Días después, la vida la sorprendió con una nueva oportunidad para su pequeño. Juan cuenta que estuvo en un lugar con su hermanita, quien lo acompañó mientras encontraba las fuerzas para volver.

Juan asegura que conoció a Jesús, que es muy grande y que pudo hablar con él antes de volver.

El 13 de enero de 2026 le dieron de alta, que es apena el primer paso para todo lo que viene. Mientras tanto, el responsable del accidente, identificado como José Eduardo Chalá, enfrenta a la justicia.

Derly agradece al policía que le salvó la vida a su hijo y a los compañeros que lo acompañaron a buscarle ayuda. Aunque parecía imposible que Juan sobreviviera, hoy es un niño valiente que lucha por recuperar completamente su movilidad.

Retrato Hablado: Furia Letal, la intolerancia que desangra a Bogotá
RELACIONADO

Retrato Hablado: Furia Letal, la intolerancia que desangra a Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Esta sería la cárcel en la que estaría Zulma Guzmán tras su extradición

Elecciones en Colombia

El reto político hoy es llegar a los indecisos: Sergio Fajardo habla sobre su forma de hacer política

Accidente aéreo

Así registró la comunidad de Puerto Leguízamo el rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras triunfo de Santa Fe ante Medellín

Independiente Santa Fe venció al DIM y así quedó la tabla de la Liga BetPlay en la fecha 13.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 23 de marzo de 2026

¡Fue un lunes de victoria para varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Viral

Pareja de Matías Mier lanzó indirecta a Melissa Martínez tras declaraciones de infidelidad

Nicolás Maduro

Informe confidencial de la DEA destapó la relación entre Maduro e Irán

Bogotá

Miles de muertes prematuras en Bogotá se habrían evitado con una mejor calidad del aire