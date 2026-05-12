Altas cortes y Contraloría respaldan al registrador Hernán Penagos en el proceso electoral

En medio del Foro “Colombia unida en democracia: Elecciones 2026, legitimidad y transparencia”, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y El Tiempo Casa Editorial, las principales cabezas de la justicia y el control fiscal expresaron su respaldo al registrador nacional, Hernán Penagos.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis; la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo; y el contralor Carlos Hernán Rodríguez destacaron la “seriedad y resultados” de la Registraduría en el proceso electoral.

Además, el vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero, respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral.

Pronunciamiento frente a las críticas oficiales

Quintero aseguró que “las elecciones funcionan sin problema” y advirtió que lo preocupante es la narrativa oficial que busca “descalificar la autoridad electoral”. Recordó que con las mismas reglas y bajo esta Registraduría, el actual presidente llegó al poder, por lo que calificó como “altamente injusta” la deslegitimación institucional.

El magistrado enfatizó que las cortes han advertido reiteradamente sobre el riesgo de instalar un discurso que erosione la confianza ciudadana en las autoridades electorales, justo en vísperas de los comicios presidenciales.

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Camino hacia las urnas

El foro se desarrolla a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, cuando los colombianos elegirán al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. En caso de que se requiera una segunda vuelta, esta se disputará el 21 de junio.

Las intervenciones de las altas cortes buscan reforzar la legitimidad del proceso y enviar un mensaje de confianza en la institucionalidad electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos y tensiones políticas.