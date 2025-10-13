La historia detrás de la crisis en el San Rafael: hostigamientos, despidos irregulares y un ambiente tenso

Una de las clínicas privadas más grandes del sur de Bogotá se encuentra en el ojo del huracán. El Hospital Universitario Clínica San Rafael enfrenta una crisis sin precedentes tras la salida de especialistas médicos, generando preocupación en el gremio y afectando la atención a pacientes.

Colaboradores y médicos denuncian presuntas presiones laborales, despidos y retrasos en pagos desde enero de este año. Según sus testimonios, fueron citados para modificar sus contratos, lo que resultó en una significativa reducción de ingresos y deterioro de sus condiciones laborales.

La denuncia de los afectados

“Hemos sido víctimas de hostigamientos por parte de los directivos del hospital. Como no lo hicimos, terminaron haciéndonos un proceso disciplinario arbitrario, sin las garantías legales, sin pruebas y acusándonos de cosas que no hicimos”, afirmó uno de los denunciantes. Los afectados también reportan demoras en los pagos y ausencia de aportes a salud y pensión. Esta situación llevó además a la salida masiva de especialistas.

Nos cogieron de forma inhumana y denigrante a más de 200 funcionarios. De buenas a primeras, a requisarnos con indicios de que se estaban perdiendo cosas. Nos metieron a laboratorio para tomar muestras de orina.

¿Qué responde la administración?

Por su parte, el grupo empresarial Steward, administrador del Hospital San Rafael, niega que se trate de una salida masiva y justifica las decisiones tomadas debido a la crítica situación del sistema de salud en Colombia. Según las directivas, la institución enfrenta una crisis financiera significativa.

La cartera adeudada por las EPS a la clínica asciende a más de 173 mil millones de pesos, de los cuales el 43.5% supera los 270 días de mora. “Esta situación, a pesar de múltiples esfuerzos de acercamiento para lograr acuerdos de pago, ha generado un fuerte impacto en nuestra liquidez”, explican desde la administración.

El impacto de esta crisis se refleja en retrasos de liquidez, limitaciones para la inversión y tensiones sobre el flujo de recursos necesarios para la operación diaria del hospital.