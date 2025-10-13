CANAL RCN
Colombia Video

La historia detrás de la crisis en el San Rafael: hostigamientos, despidos irregulares y un ambiente tenso

Uno de los afectados contó bajo el anonimato los detalles de esta compleja situación.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las clínicas privadas más grandes del sur de Bogotá se encuentra en el ojo del huracán. El Hospital Universitario Clínica San Rafael enfrenta una crisis sin precedentes tras la salida de especialistas médicos, generando preocupación en el gremio y afectando la atención a pacientes.

Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín
RELACIONADO

Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín

Colaboradores y médicos denuncian presuntas presiones laborales, despidos y retrasos en pagos desde enero de este año. Según sus testimonios, fueron citados para modificar sus contratos, lo que resultó en una significativa reducción de ingresos y deterioro de sus condiciones laborales.

La denuncia de los afectados

“Hemos sido víctimas de hostigamientos por parte de los directivos del hospital. Como no lo hicimos, terminaron haciéndonos un proceso disciplinario arbitrario, sin las garantías legales, sin pruebas y acusándonos de cosas que no hicimos”, afirmó uno de los denunciantes. Los afectados también reportan demoras en los pagos y ausencia de aportes a salud y pensión. Esta situación llevó además a la salida masiva de especialistas.

Nos cogieron de forma inhumana y denigrante a más de 200 funcionarios. De buenas a primeras, a requisarnos con indicios de que se estaban perdiendo cosas. Nos metieron a laboratorio para tomar muestras de orina.

¿Qué responde la administración?

Por su parte, el grupo empresarial Steward, administrador del Hospital San Rafael, niega que se trate de una salida masiva y justifica las decisiones tomadas debido a la crítica situación del sistema de salud en Colombia. Según las directivas, la institución enfrenta una crisis financiera significativa.

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag
RELACIONADO

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

La cartera adeudada por las EPS a la clínica asciende a más de 173 mil millones de pesos, de los cuales el 43.5% supera los 270 días de mora. “Esta situación, a pesar de múltiples esfuerzos de acercamiento para lograr acuerdos de pago, ha generado un fuerte impacto en nuestra liquidez”, explican desde la administración.

El impacto de esta crisis se refleja en retrasos de liquidez, limitaciones para la inversión y tensiones sobre el flujo de recursos necesarios para la operación diaria del hospital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Migración Colombia

VIDEO | El modus operandi de la exfuncionaria de Migración que recibía dinero a cambio de agilizar controles

Entrevistas José Manuel Acevedo

“Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga

Elecciones presidenciales 2026

Los candidatos se mueven de cara a las elecciones presidenciales de 2026: meses decisivos

Otras Noticias

Viral

Joven cayó en un enorme cráter mientras caminaba tranquilo: se abrió la calle y el video se viralizó

Joven cayó en un hueco gigante por falta de advertencia en una obra. El hombre iba caminando tranquilo y se le abrió la calle: video viral.

Sena

Más de 800 oportunidades de aprendizaje: conozca oferta de cursos gratis del SENA en Bogotá

SENA ofrece más de 800 cursos presenciales gratuitos para fortalecer sus habilidades laborales y personales. Inscríbase en línea y mejore su perfil profesional

Premio Nobel

Nobel de Economía advierte que la IA debe ser regulada por su impacto en el empleo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario

Enfermedades

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?