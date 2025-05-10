CANAL RCN
Colombia Video

Joven reveló cómo un camillero la habría abusado en el baño de un hospital en Medellín

Los hechos habrían ocurrido en uno de los baños del hospital La María, a donde la joven de 26 años ingresó con una intoxicación.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
05:15 p. m.
Una joven de 26 años denunció que fue abusada sexualmente por un empleado del Hospital La María, en Medellín.

El presunto agresor sería un camillero que, según el testimonio de la víctima, la sacó del cubículo donde estaba siendo atendida para llevarla a un baño donde la habría abusado sexualmente.

Lo más aberrante de todo es que el agresor, presuntamente, le habría suministrado un sedante para dejarla indefensa y así poder abusar de ella.

La investigación está en manos de la Fiscalía, mientras que el hospital informó por medio de un comunicado que ya apartó de su cargo al funcionario señalado.

Joven habría sido drogada y violada en hospital de Medellín

La joven de 26 años terminó en el servicio de urgencias del Hospital La María de Medellín por una aparente intoxicación etílica.

Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del domingo 28 de septiembre. Al despertar, la joven se sintió desorientada y notó que un camillero ingresaba y salía del cubículo donde la atendían.

Se acercó a la cosa del medicamento, de ahí ya yo perdí total movilidad en mi cuerpo.

Aseguró que no podía moverse ni hablar, pero estaba consciente de lo que estaba pasando.

Joven violada reveló cómo ocurrieron los abusos

Yo tenía unos mochos, me quitó los mochos, me puso y una bata y a través de ella me comenzó a tocar mis partes íntimas. Entonces, cogió y me sacó en la camilla de esa habitación y me levó al baño y ahí abusó de mí.

Al rato, como pudo, llamó a su mamá quien al llegar activó el código fucsia e interpuso la denuncia.

En un comunicado, el hospital informó que está colaborando con las autoridades: “El colaborador involucrado en la denuncia ha sido apartado de sus actividades durante el proceso de investigación.

Con miedo la víctima cuenta su testimonio para que a otras mujeres no les pase lo mismo.

