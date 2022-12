Un viacrucis que duró 9 años: la historia detrás de la implosión del Continental Towers

Todo inició el 12 de octubre del 2013 cuando la torre 6 el edificio Space, ubicado en el barrio El Poblado en Medellín, Colapsó.

A escasos 100 metros, habitantes de Continental Towers, el edificio vecino construido por la misma constructora de Space, presagiaban que podría ocurrir lo mismo en sus apartamentos.

“Tenía grietas. Yo llegaba tarde a la oficina porque me estaban arreglando la puerta, porque la puerta no cerraba, las ventanas, las vidrieras tampoco me cerraban, entonces me decían que eso era muy raro, porque ya era hora de que no existieran ni asentamientos ni nada y que fueran recurrentes los mismos daños”, indicó Andrea Echeverri, exhabitante de Continental Towers.

El 29 de octubre del 2013, Continental Towers fue evacuado. Habitantes de 109 apartamentos lo tuvieron que dejar todo, no se podían hacer trasteos por el riesgo y ahí comenzó un viacrucis.

“Yo recuerdo que había personas que decían que no lograron ni sacar las medicinas que se tenían que tomar todos los días, o el pasaporte. Yo tenía un viaje en 20 días y no medí que no volvía y no pude sacar nada”, señaló Mauricio Flórez.

El viacrucis de Continental Towers

Pasaron ya 9 años, las deudas y préstamos con el banco han hecho lo suyo, demandas, abogados, incertidumbre, angustia y nadie responde.

“Estos nueve años han sido un calvario. No hay un día en que nosotros tengamos paz. Aparte de todo, pagamos administración y pagamos porque la Dian nos obliga, porque hay una personería jurídica”, añadió Andrea Echeverri, exhabitante de Continental.

Otro testimonio conocido por Noticias RCN es el de Mauricio Flórez, también exhabitante de la edificación y quien confesó que “a nosotros todavía nadie nos ha devuelto un solo centavo por ese dinero que invertimos y perdimos en esa edificación, en nuestro patrimonio”, agregó Mauricio Florez, también exhabitante.

Fueron en total 9 años que también provocaron el abandono, el deterioro de la estructura y el riesgo inminente de colapso. Algo que provocó que habitantes de Interclub, edificio vecino, también tuvieran que evacuar en septiembre.

“No estuvimos mal afortunadamente. Creo que ninguna de las personas que salió de Interclub la pasó mal. Con incomodidades sí, gastos adicionales sí, pero yo creo que fueron necesarios”, añadió José Ospina, habitante de Interclub.

Este 8 de diciembre Continental Towers se convirtió en ruinas, pero los procesos legales no han terminado y la esperanza de recuperar lo perdido, sigue intacta.

“Alguien nos tiene que resarcir. Perdimos todo, tenemos que buscar la manera de que alguien nos pague. Tenemos que recuperar el dinero de nuestros apartamentos en algún momento de la vida”, finalizó Andrea Echeverri, exhabitante de Continental Towers.