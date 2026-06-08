La huella de Pablo: el legado inesperado de Escobar que hoy divide a Colombia

En una nueva entrega de Retrato Hablado, espacio periodístico dirigido por Johana Amaya, Noticias RCN recorre los lugares donde comenzó una de las historias más insólitas de Colombia: la expansión de los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a la Hacienda Nápoles y que hoy conforman la única población salvaje de esta especie fuera de África.

Lo que comenzó como una de las excentricidades más llamativas del narcotraficante terminó convirtiéndose en un fenómeno ambiental sin precedentes. Actualmente, más de 200 hipopótamos habitan en al menos diez municipios de Antioquia, Boyacá y Santander, una cifra que continúa creciendo y que preocupa a científicos, autoridades y comunidades.

La historia se remonta a 1981, cuando Escobar decidió construir un zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Desde diferentes países llegaron animales exóticos, entre ellos cuatro hipopótamos que encontraron en el Magdalena Medio condiciones ideales para reproducirse.

Tras la muerte del capo, el zoológico quedó abandonado y varios animales escaparon o fueron liberados. Los hipopótamos colonizaron lagos cercanos a la hacienda y posteriormente se expandieron por la cuenca del río Magdalena. La ausencia de depredadores naturales y la abundancia de agua y alimento favorecieron un crecimiento poblacional acelerado que hoy supera los registros observados en algunas regiones africanas.

Un debate que enfrenta a científicos, autoridades y comunidades

El crecimiento de esta especie invasora ha generado alertas por sus impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas. Por esta razón, las autoridades estudian diferentes alternativas para controlar su expansión, entre ellas programas de esterilización, traslado e incluso la eutanasia.

Sin embargo, la realidad en las regiones donde habitan estos animales es más compleja. En municipios como Puerto Triunfo, Antioquia, cientos de familias han aprendido a convivir con ellos y, en algunos casos, han encontrado una fuente de ingresos gracias al turismo que generan.

Este escenario ha abierto una discusión nacional sobre cuál debe ser el futuro de los hipopótamos en Colombia y cómo equilibrar la protección ambiental con las dinámicas económicas y sociales de las comunidades.

La pregunta que plantea "La Huella de Pablo"

A través de testimonios, relatos históricos y las voces de científicos, ambientalistas, autoridades y habitantes del Magdalena Medio, Retrato Hablado: La Huella de Pablo reconstruye cómo una decisión tomada durante el auge del narcotráfico sigue impactando el presente del país.

El especial también analiza las consecuencias de ese legado y plantea una pregunta que hoy divide opiniones en Colombia:

¿Qué hacer con los hipopótamos antes de que su población siga creciendo sin control?

Vea el capítulo completo de Retrato Hablado: La Huella de Pablo y conozca la historia detrás de uno de los fenómenos ambientales más sorprendentes y controvertidos del país.