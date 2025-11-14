La iglesia San Lorenzo brilló con 5.000 luces en homenaje a Armero

La iglesia San Lorenzo de Armero se iluminó con 5.000 luces en un acto conmemorativo que marcó los 40 años de la tragedia que dejó más de 25.000 víctimas en 1985.

El homenaje, realizado a las 10:00 de la noche hora exacta en que la avalancha arrasó el municipio, congregó a sobrevivientes, familiares y autoridades en un momento lleno de memoria y esperanza.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, anunció durante la ceremonia la restauración del histórico templo, que se convertirá en el punto de partida del Parque Jardín de la Vida, un proyecto diseñado para transformar el dolor en propósito.

"Hicimos una primera etapa y en esa primera etapa lo que hicimos fue recuperar lo que era la iglesia de San Lorenzo", declaró la mandataria departamental sobre los trabajos de recuperación del emblemático sitio.

El acto de iluminación se realizó en el antiguo pueblo de Armero, donde las ruinas del templo permanecen como testimonio silencioso de la devastación causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Cada una de las 5.000 luces instaladas representa un símbolo de esperanza y un recordatorio de las vidas perdidas.

La conmemoración incluyó actos culturales y espirituales destinados a honrar la memoria de las víctimas. "Unos actos culturales, unos actos espirituales, por supuesto, para conmemorar esta hora triste".

La restauración de la iglesia San Lorenzo representa un esfuerzo por preservar el patrimonio histórico y mantener viva la memoria de lo ocurrido hace cuatro décadas. El proyecto del Parque Jardín de la Vida busca crear un espacio de reflexión y homenaje permanente, donde las futuras generaciones puedan conocer y recordar los acontecimientos del 13 de noviembre de 1985.