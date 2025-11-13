"Quedé enterrado dos días": desgarrador relato de un médico que sobrevivió a la tragedia de Armero

Este 13 de noviembre se cumplen 40 años de la tragedia de Armero que enluta a Colombia, donde un pueblo entero fue sepultado por el lodo. Al menos 25.000 personas murieron, cientos siguen desaparecidos y quienes sobrevivieron a la avalancha recuerdan con dolor uno de los momentos más dolorosos de la historia de Colombia.

Noticias RCN conoció las voces de quienes hace 40 años estaban allí en el lugar de la noticia, en el momento exacto, en el sitio que se convirtió, sin duda, en el epicentro de la tragedia.

Ariel Alarcón, psicoterapeuta, es un médico que el día de la tragedia estaba haciendo su rural en Armero y que logró sobrevivir tras permanecer 48 horas enterrado en el lodo.

La historia de Ariel Alarcón, el médico que permaneció dos días enterrado en Armero

Ariel Alarcón:

"Yo estaba haciendo el año rural allá en la población de Armero, en el Hospital Mental, esa noche estaba yo de turno y fue allí cuando a las 11:00 de la noche me sorprendió la avalancha".

"No sonaron sirenas porque la luz se fue, más o menos como unos 40 minutos antes de que llegara la avalancha".

Nosotros estábamos preparados para recibir una inundación, una creciente del río que pudiera inundar el pueblo y que pudiera inundar el hospital donde estábamos trabajando, y para eso nos habíamos preparado, pero nunca para una avalancha.

Todo era oscuridad, luego las personas, el hospital mental que daba a la salida del pueblo hacia Mariquita, veíamos una gran cantidad de personas huyendo del pueblo, tratando de salir, corriendo, algunos vehículos desesperados, pitando, atropellando personas, y nosotros dijimos, ‘Dios mío, se vino la inundación, se viene mucha agua, evacuemos el hospital, evacuemos los pacientes, subámoslos al techo’, recuerda.

Detalles del momento exacto en el que fue alcanzado por la avalancha

Ariel Alarcón:

“Habíamos hecho un simulacro previo, ya sabíamos cómo hacerlo, entonces dijimos, subamos a los pacientes al techo y estábamos adelantando ese plan de evacuación, cuando llegó la avalancha, una corriente de lodo muy fuerte, muy alta”.

“Yo la describiría como de unos tres o cuatro metros de altura del sitio donde nosotros estábamos, pero para nuestra fortuna, y como un milagro de Dios, la avalancha, a nosotros que estábamos en ese momento ahí en el hospital no nos sepultó, no nos pasó por encima, sino nos tomó como de abajo para arriba”.

Yo quedé ahí sepultado dos días, después me sacaron los socorristas, de la cintura por abajo todo mi cuerpo estaba lleno de lodos y escombros del hospital, y ahí permanecimos junto con otras cinco personas, que también se salvaron.

Socorristas tardaron ocho horas en rescatar solo a Ariel Alarcón

Ariel Alarcón:

No era líquido lo que nos estaba ahogando como a la niña Omaira, sino era lodo.

“En el caso mío se tomaron ocho horas prácticamente, solamente para remover los escombros y ser posible sacarme el cuerpo, ellos estuvieron ahí, entonces eso es lo que nos dio mucha esperanza".

‘Amar el Volcán’, es un libro escrito por el médico, en el que hace una radiografía y un relato de esas horas eternas que marcaron para siempre la historia de Colombia.

Trato de hacer una especie de poema en torno a esa situación, pero luego de ello está toda una radiografía de la resiliencia que yo personalmente viví y que otras personas también que hemos sobrevivido situaciones así difíciles.

“Es un relato de la resiliencia, de lo que ocurrió ahí, de lo que ocurrió después, de lo que ocurrió con la amputación de mi pierna, cómo la elabore psicológicamente”, dijo.