CANAL RCN
Colombia Video

"Quedé enterrado dos días": desgarrador relato de un médico que sobrevivió a la tragedia de Armero

Ariel Alarcón escribió un libro en el que contó detalladamente el horror de la tragedia y su historia de supervivencia, pese a la amputación.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
06:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 13 de noviembre se cumplen 40 años de la tragedia de Armero que enluta a Colombia, donde un pueblo entero fue sepultado por el lodo. Al menos 25.000 personas murieron, cientos siguen desaparecidos y quienes sobrevivieron a la avalancha recuerdan con dolor uno de los momentos más dolorosos de la historia de Colombia.

Noticias RCN conoció las voces de quienes hace 40 años estaban allí en el lugar de la noticia, en el momento exacto, en el sitio que se convirtió, sin duda, en el epicentro de la tragedia.

Ariel Alarcón, psicoterapeuta, es un médico que el día de la tragedia estaba haciendo su rural en Armero y que logró sobrevivir tras permanecer 48 horas enterrado en el lodo.

“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero
RELACIONADO

“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero

La historia de Ariel Alarcón, el médico que permaneció dos días enterrado en Armero

Ariel Alarcón:

"Yo estaba haciendo el año rural allá en la población de Armero, en el Hospital Mental, esa noche estaba yo de turno y fue allí cuando a las 11:00 de la noche me sorprendió la avalancha".

"No sonaron sirenas porque la luz se fue, más o menos como unos 40 minutos antes de que llegara la avalancha".

Nosotros estábamos preparados para recibir una inundación, una creciente del río que pudiera inundar el pueblo y que pudiera inundar el hospital donde estábamos trabajando, y para eso nos habíamos preparado, pero nunca para una avalancha.

Todo era oscuridad, luego las personas, el hospital mental que daba a la salida del pueblo hacia Mariquita, veíamos una gran cantidad de personas huyendo del pueblo, tratando de salir, corriendo, algunos vehículos desesperados, pitando, atropellando personas, y nosotros dijimos, ‘Dios mío, se vino la inundación, se viene mucha agua, evacuemos el hospital, evacuemos los pacientes, subámoslos al techo’, recuerda.

La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años
RELACIONADO

La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años

Detalles del momento exacto en el que fue alcanzado por la avalancha

Ariel Alarcón:

“Habíamos hecho un simulacro previo, ya sabíamos cómo hacerlo, entonces dijimos, subamos a los pacientes al techo y estábamos adelantando ese plan de evacuación, cuando llegó la avalancha, una corriente de lodo muy fuerte, muy alta”.

“Yo la describiría como de unos tres o cuatro metros de altura del sitio donde nosotros estábamos, pero para nuestra fortuna, y como un milagro de Dios, la avalancha, a nosotros que estábamos en ese momento ahí en el hospital no nos sepultó, no nos pasó por encima, sino nos tomó como de abajo para arriba”.

Yo quedé ahí sepultado dos días, después me sacaron los socorristas, de la cintura por abajo todo mi cuerpo estaba lleno de lodos y escombros del hospital, y ahí permanecimos junto con otras cinco personas, que también se salvaron.

Editor de Noticias RCN recordó cómo sobrevivió junto a su madre la tragedia de Armero: “No nos separamos en ningún momento”
RELACIONADO

Editor de Noticias RCN recordó cómo sobrevivió junto a su madre la tragedia de Armero: “No nos separamos en ningún momento”

Socorristas tardaron ocho horas en rescatar solo a Ariel Alarcón

Ariel Alarcón:

No era líquido lo que nos estaba ahogando como a la niña Omaira, sino era lodo.

“En el caso mío se tomaron ocho horas prácticamente, solamente para remover los escombros y ser posible sacarme el cuerpo, ellos estuvieron ahí, entonces eso es lo que nos dio mucha esperanza".

‘Amar el Volcán’, es un libro escrito por el médico, en el que hace una radiografía y un relato de esas horas eternas que marcaron para siempre la historia de Colombia.

Trato de hacer una especie de poema en torno a esa situación, pero luego de ello está toda una radiografía de la resiliencia que yo personalmente viví y que otras personas también que hemos sobrevivido situaciones así difíciles.

“Es un relato de la resiliencia, de lo que ocurrió ahí, de lo que ocurrió después, de lo que ocurrió con la amputación de mi pierna, cómo la elabore psicológicamente”, dijo.

Dos madres reclaman al mismo niño desaparecido en Armero: ambas aseguran que está vivo
RELACIONADO

Dos madres reclaman al mismo niño desaparecido en Armero: ambas aseguran que está vivo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barrancabermeja

Procuraduría suspende al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación indebida en política

CNE

Conjueces definirán si se sanciona campaña Petro Presidente tras votación 5-2 en el CNE

Fiscalía General de la Nación

Comisión de Acusación ordenó pruebas contra la fiscal general por el caso de Carlos Ramón González

Otras Noticias

Viral

Westcol habría cerrado ciclo con Aida Victoria: ella sería su presunta nueva novia

Varios seguidores comenzaron a especular sobre un posible romance del streamer más reconocido de Colombia.

Dólar

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia? Analista explica los factores detrás de la caída

El experto aclaró que, pese a la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, la tasa de cambio no ha sufrido impactos significativos.

Ucrania

¿Qué se sabe del escándalo de corrupción que sacude Ucrania?

Selección de Portugal

Viral expulsión de Cristiano Ronaldo y Portugal aplaza su clasificación al Mundial 2026

EPS

Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS