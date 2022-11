La millonaria recompensa para dar con los asesinos de la menor y su padre en Cartagena

Una recompensa de 100 millones de pesos anunció la alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana para quien entregue información que permita dar con los responsables del asesinato de la niña Alejandra Llorente, de 10 años, y de su padre, Juan Antonio Llorente, en hechos ocurridos en la tarde de este jueves en la capital de Bolívar.

Mire también: Indignación en Cartagena por muerte de menor de 11 años en ataque sicarial

El alcalde William Dau dijo este viernes que sería día de duelo distrital por los hechos ocurridos y por la memoria de quienes han perdido la vida en la ciudad por hechos violentos. “Como cartagenero me duele el fallecimiento de la niña Alejandra Llorente y de su padre, extiendo un mensaje de condolencia a sus familiares y espero reunirme pronto con ellos. Haremos todo lo posible por encontrar a los responsables de este terrible acto”, manifestó Dau.

Lo que dice la Policía de los hechos

La investigación de la Policia Metropolitana de Cartagena avanza. El comandante Nicolás Zapata reveló que el comerciante asesinado no tenía antecedentes judiciales o amenazas de muerte, lo que rompe con la hipótesis de que todo podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Le puede interesar: Revocan resolución con la que expulsaron de Colombia a alemana vinculada con la Primera Línea

“Hemos avanzado significativamente en la investigación y ya tenemos información clave para determinar las causas de este homicidio. Tenemos algunas hipótesis de que la víctima no tenía amenazas, no hacía parte de un grupo de crimen organizado y no recibía extorsión”, expresó el Policía.

¿Quiénes fueron los autores del asesinato?

Gracias al trabajo articulado con la comunidad y al seguimiento a las cámaras del sector, la Policía identificó a los homicidas como alias El Menor y alias Jhoncito; así mismo, coordinaron con la DIJIN para mejorar la calidad de la imagen y conocer más detalles de estos bandidos.

Por otro lado, el alcalde Dau expresó que las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre no se cancelarán y se tomarán las medidas pertinentes para brindarle seguridad a los cartageneros en estas fechas especiales para la ciudad. “Las fiestas no se cancelan porque es una tradición de la ciudad y no vamos a permitir que los malandrines nos arrebaten eso. Sería declarar la derrota de la institucionalidad y eso no pasará”, dijo.