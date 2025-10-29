Esto es lo que podría pasarle al hombre que golpeó y maltrató brutalmente a 'Samantha' en Bogotá

Un video grabado por cámaras de seguridad en un edificio del norte de Bogotá desató indignación.

En las imágenes se observa cómo un hombre agrede violentamente a su perrita, de nombre Samantha, en un apartamento ubicado en Usaquén.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron repudio y llevaron a decenas de ciudadanos a concentrarse frente al conjunto residencial para exigir justicia.

Plantón frente al edificio donde fue agredida la perrita 'Samantha'

La denuncia se viralizó en cuestión de horas, por lo que vecinos y activistas animalistas realizaron un plantón en el lugar, reclamando una sanción para el agresor.

La presión hizo que las autoridades actuaran rápidamente. Uniformados de la Policía llegaron al edificio y rescataron a Samantha, quien fue trasladada al Centro de Cuidado Animal y ahora está bajo protección del Instituto de Bienestar y Protección Animal.

Un vocero de la Policía confirmó que:

La persona tenedora de esa mascota está vinculada a un proceso mediante noticia criminal por medio de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal.

Además se conoció que, tras los hechos, el hombre abandonó el predio “para evitar alteraciones al orden público”, pero continúa dentro del proceso judicial.

¿Qué podría pasarle al hombre que golpeó y maltrató a 'Samantha'?

El caso ya fue asumido por la Fiscalía y podría tener graves consecuencias legales.

Según la Ley 1774 de 2016, el maltrato animal es un delito y no una simple falta administrativa. Esta norma establece que quien cause daño físico o psicológico grave a un animal puede enfrentar penas de prisión y multas económicas.

Además, con la aprobación de la Ley Ángel, las sanciones se volvieron aún más severas. Esta ley , que refuerza la protección hacia los animales, contempla que los responsables de maltrato podrían recibir penas de cárcel más altas y la prohibición de tener animales durante varios años.

Incluso, en casos de agresión reiterada o con sevicia, la pena podría incluso dejar de ser excarcelable.

En este sentido, de confirmarse los hechos registrados en video, el presunto agresor de Samantha podría enfrentar cargos por maltrato animal, sanciones penales, multas de alto valor e inhabilitación para volver a tener mascotas.