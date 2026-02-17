La Nueva EPS reveló informe técnico sobre la muerte del pequeño Kevin Acosta. Esto dice

Después de cinco días, la Nueva EPS se pronunció a través de un informe técnico sobre el fallecimiento del pequeño Kevin Acosta, de 7 años, quien padecía de hemofilia. Asegura que la última aplicación del medicamento fue el pasado 14 de diciembre y que la siguiente dosis debía ser en enero.

"La última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, manteniendo la adherencia al esquema de 28 días. En consecuencia, la siguiente aplicación correspondía al ciclo programado para el mes de enero de 2026".

La EPS agrega que la mamá de Kevin había solicitado la portabilidad, es decir, el traslado del servicio, porque iba a estar cuatro meses en Charalá, Santander, con el fin de que el tratamiento se lo suministraran allá.

Según la Nueva EPS, se tenía agendada la aplicación de la medicina para el 27 de enero en Bucaramanga, sin embargo, la mamá llegó a Pitalito el 28 de enero cancelando la portabilidad para reactivar la aplicación en ese municipio donde residía. "El cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual de medicamento".

La EPS agregó en el comunicado que el niño sufrió un trauma craneoencefálico después de la caída de un muro mientras montaba bicicleta en un polideportivo.

"Al momento de la valoración inicial, según hallazgos de tomografía

computarizada de cráneo simple evidencia hematoma epidural parieto temporal derecho, colección subdural laminar parieto temporal izquierda y fractura lineal de la escama temporal derecha, con edema subgaleal frontal izquierdo; configurando un cuadro de alto riesgo de complicaciones a corto y mediano plazo, con pronóstico

neurológico reservado".

La mamá de Kevin señaló que no es cierta la información suministrada por la Nueva EPS.

"Me da mucho dolor y tristeza": madre de Kevin tras declaraciones del presidente y Minsalud

Además del dolor por la muerte de su hijo de siete años, a Katherine Pico le causaron profunda indignación las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, quienes hablaron de las restricciones en actividades físicas y en juegos que debería tener un niño con una enfermedad rara como la hemofilia, pero no sobre la interrupción de su tratamiento vital

“Se me murió fue mi hijo, mi ilusión, mi todo (…) prácticamente él es el culpable, el mayor de los culpables que no venga a lavarse las manos y tratar de zafarse de ese problema, trata de echarme la culpa a mi cuando es una gran mentira”.

El menor sufría de hemofilia y murió tras una caída, esperando la entrega de medicinas por parte de la intervenida Nueva EPS.

“Ellos dicen que hubo un traslado oportuno y eso es una mentira, el traslado se hizo, pero cuando era demasiado tarde”.

Katherine Pico le asegura que siente rabia e impotencia al escuchar que están echándole la culpa a los demás: “prácticamente se están burlando de mi dolor”.