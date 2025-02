"La permanencia de Benedetti en el Gobierno es insostenible": defensora del Pueblo, Iris Marín

En el marco de la polémica, que persiste, alrededor de la presencia de Armando Benedetti en el consejo de ministros televisado, y que desató toda una serie de reacciones por las palabras de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se conocen nuevas reacciones, esta vez por parte de la defensora del Pueblo.

“Es insostenible”: defensora del Pueblo sobre Armando Benedetti

Iris Marín se refirió a esta situación, y con duras palabras describió lo que considera está ocurriendo actualmente en el gobierno del presidente Gustavo Petro:

La permanencia del señor Benedetti en el Gobierno es insostenible por mucho tiempo más

Además, calificó como “una lástima” que el Gobierno este “tan dividido”, señaló, refiriéndose también a la situación que provocó el tema de Benedetti en el consejo de ministros pasado.

“Es importante que el Gobierno esté muy unido y concentrando en torno a un país que tiene tantas demandas (y un nivel de violencia descontrolado). Desafortunadamente esta situación de Benedetti nos está poniendo a discutir sobre esas cosas, siendo un problema prácticamente fácil de solucionar”, apuntó la defensora del Pueblo.

Esta misma situación con Benedetti fue con la que Susana Muhamad fundamentó su decisión de presentar la renuncia al cargo como ministra de Ambiente al presidente Gustavo Petro.

Así lo dio a conocer en una entrevista en ‘Los Danieles’: Hay que decir que he presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro, y es una decisión difícil.

Se refirió a lo ocurrido durante el consejo de ministros, en el que expresó su malestar por la presencia de Benedetti, y destacó que sostiene cada una de las palabras dichas aquel momento.

“Obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso, y luego simplemente dar un ‘portazo’ en un proceso donde uno es funcionario público, un ministro de Estado; hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar, y estos días básicamente también se estaba decantando la situación después del consejo de ministros”.

“Así que porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta, no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga, y evidentemente hay una decisión del presidente Gustavo Petro de mantener en el despacho presidencial al señor Armando Benedetti”.