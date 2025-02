Susana Muhamad presentó su renuncia como ministra de Ambiente

Luego de una controversia nacional por los hechos ocurridos en el marco de un consejo de ministros que fue televisado, y en el que, entre otras cosas, hubo molestias por la presencia de Armando Benedetti, la ministra Susana Muhamad presentó su renuncia como ministra de Medio Ambiente.

Así lo dio a conocer en entrevista con ‘Los Danieles’, este 9 de febrero.

“Hay que decir que he presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro, y es una decisión difícil”.

“Obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso, y luego simplemente dar un ‘portazo’ en un proceso donde uno es funcionario público, un ministro de Estado; hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar, y estos días básicamente también se estaba decantando la situación después del consejo de ministros”.

“Así que porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta, no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga, y evidentemente hay una decisión del presidente Gustavo Petro de mantener en el despacho presidencial al señor Armando Benedetti”.

“Él ya estaba en el Gobierno. Yo me estaba refiriendo específicamente a estar en el consejo de ministros, que es especialmente sensible e importante y que genera múltiples situaciones complejas; frente a eso es que me manifesté y me sostengo”.

