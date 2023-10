La propuesta de Alejandro Eder, alcalde electo de Cali, a Johana Amaya

Este domingo tras las elecciones regionales, el candidato Alejandro Eder, de revivamos Cali, fue elegido como nuevo alcalde de la ciudad con el 40,39% de los votos. Y en A Lo Que Vinimos, Johana Amaya habló, entre otros temas, sobre sus planes de Gobierno y la relación con el presidente Gustavo Petro.

¿En qué consiste el cambio para la ciudad?

Revivir Cali es volver a que Cali florezca, tenemos que recuperar la seguridad, hoy somos la ciudad más peligrosa del país, una de las más peligrosas del mundo. Esa caramente será una prioridad mía como alcalde.

Tenemos que revitalizarla económicamente, lo que en Cali necesitamos es empleo y para que haya empleo necesitamos más empresas, entonces nos vamos a enfocar en el fomento empresarial y necesitamos fortalecer la inversión social

Cali es una ciudad donde hay 600.000 personas con hambre, quiero que fortalezcamos desde el primer día los comedores comunitarios que operen 365 días al año, siete días a la semana y poner a Cali a rodar otra vez.

¿Cómo ve el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional?

Mi relación con el Gobierno Nacional espero que sea constructiva; No soy de izquierda, no soy del Pacto Histórico, no voté por el presidente Petro, pero es el presidente de la República y creo que podremos encontrar una forma de trabajar de manera constructiva para sacara delante proyectos importantes como el tren de cercanía, recuperar la seguridad de Cali y el Valle, invertir en nuestros jóvenes y reactivar económicamente a nuestra ciudad.

¿Cómo fue el apoyo de Taliana en la campaña?

Creo que Cali será bendecida con una primera dama como Tali y yo como alcalde no hay nada mejor que contar con el apoyo de mi esposa para enfrentar la tarea tan dura que se nos viene, pero todo será por Cali y vamos a revivir a Cali.

Como caleña quiero que la ciudad salga adelante, pero también estaremos vigilando que se cumplan esas promesas

Muchas gracias, Joha, pero también como caleña te voy a convocar a que me ayudes a revivir a Cali porque yo voy a ser una sola persona, el alcalde es uno solo en una ciudad de casi tres millones de personas y aquí nos tenemos que unir todos los caleños para cambiar la imagen de Cali, la realidad de Cali para volverla una ciudad pujante y si nos unimos todos vamos a sacar a Cali adelante.