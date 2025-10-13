CANAL RCN
Colombia Video

La resiliencia de Andrea Venturoli, diseñadora colombo-italiana que transformó su vida

En esta nueva entrega de Mujeres Que Inspiran, la talentosa diseñadora abrió su corazón y contó su historia.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
06:30 p. m.
La historia de Andrea Venturoli, diseñadora colombo-italiana, es un testimonio de resiliencia y transformación. Desde una infancia marcada por la pérdida de sus padres y una vida entre familias adoptivas, ella ha convertido sus experiencias en la fuerza impulsora detrás de su exitosa carrera en la moda y su compromiso social.

Creciendo entre vacíos y recuerdos difusos, encontró en la lectura y la psicología las herramientas para dar forma a su identidad. Su padre adoptivo jugó un papel crucial en este proceso, introduciéndola al mundo del conocimiento y el amor propio. Esta base le permitió enfrentar su pasado con determinación, eligiendo un camino de superación personal.

Los orígenes de la diseñadora

El mundo de la moda en Europa se convirtió en el escenario donde ella pudo canalizar su creatividad y transformar sus experiencias en diseños únicos. Su capacidad para convertir adversidades en oportunidades la llevó a destacarse en la industria, ganando reconocimiento por su talento y visión innovadora.

La pandemia marcó un punto de inflexión en su carrera, impulsándola a regresar a sus raíces en Colombia. Este retorno no solo le permitió reconectarse con su herencia cultural, sino también descubrir el talento de las artesanas en Huila. Esta colaboración ha enriquecido su marca, incorporando elementos tradicionales con un toque contemporáneo.

El talento que ha encontrado en Colombia

Su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social se refleja en proyectos innovadores como el uso de biomasa de café en sus diseños. Además, su marca apoya activamente a fundaciones dedicadas a la protección de animales maltratados, demostrando que la moda puede ser un vehículo para el cambio positivo.

La participación de Venturoli en la Ruta de la Moda en Cartagena, del 25 al 27 de noviembre, representa la culminación de su trayectoria. Sus diseños, que incorporan el aporte artesanal de las regiones Caribe y Andina, son un testimonio de su compromiso con la cultura y el talento local.

