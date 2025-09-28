Mujeres que inspiran: una bióloga indígena transformó la Sierra Nevada con su emprendimiento cafetero

Aurora María Izquierdo, una mujer indígena de la Sierra Nevada, ha logrado transformar la vida de cientos de familias a través de un emprendimiento cafetero que traspasa fronteras. Su historia es un testimonio de perseverancia, visión y compromiso con sus raíces.

Exploración de un nuevo mundo

Aurora dejó su resguardo indígena siendo muy joven para adentrarse en un mundo desconocido. Con determinación, superó obstáculos para estudiar bachillerato en Manaure, Cesar y posteriormente viajar a Bogotá, donde se formó en biología, química y agronomía.

“Recuerdo cuando llegué, después de recorrer seis horas en una mula, llegar al pueblo y asombrarme. Vi cosas que jamás había visto… por las noches a la una de la mañana, metida en un baño, repasando las clases. Sabía que el esfuerzo era el doble, pero eso me ayudó a ser juiciosa”, explicó.

Por supuesto, su recorrido estuvo marcado por grandes obstáculos, pues tuvo que realizar sacrificios pese a los vacíos económicos que la acompañaron durante su estancia en la capital.

“Había aprendido lo difícil que es, sin tener recursos, sin tener para transporte, sin tener para la alimentación. Sé lo que es que llegue a las seis de la tarde sin haber tomado algo”, añadió.

Al regresar a su tierra natal con ideas innovadoras, se enfrentó inicialmente a una comunidad escéptica. Sin embargo, su persistencia dio frutos y logró iniciar un proyecto cafetero con 40 familias indígenas y campesinas, que hoy se ha expandido a 800.

"El café ha sido el pretexto para poder reafirmar la cultura, para rescatar los valores. Solo es soñarlo, con todas las dificultades, pero así nos lo soñamos y así se va cumpliendo”, manifestó Aurora.

Expansión de un negocio sin fronteras

La Asociación de Nuevos Emprendedores (ANEI), liderada por Aurora, ha llevado el café orgánico de la Sierra Nevada a mercados internacionales. Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido son algunos de los destinos de este producto, que no solo genera ingresos, sino que también promueve prácticas sostenibles.

El impacto de este emprendimiento va más allá de lo económico. Ha mejorado la calidad de vida de las familias de las cuatro etnias de la Sierra Nevada y los campesinos de la región, fomentando la unidad y el respeto por el medio ambiente.