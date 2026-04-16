La última carta de la familia Colmenares tras fallo absolutorio de Laura Moreno y Jessy Quintero

La familia de Luis Andrés Colmenares tendría lo que se califica como su “última carta” tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la absolución de Laura Moreno y la prescripción del proceso contra Jessy Quintero. Con esta decisión, el alto tribunal cerró uno de los casos judiciales más mediáticos y polémicos de Colombia, ocurrido hace casi 16 años en el norte de Bogotá.

RELACIONADO Así reaccionó la familia de Andrés Colmenares a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

La Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la complicidad ni la participación directa de las investigadas en la muerte del estudiante. La Corte, en su análisis, mantuvo la línea de decisiones previas que ya habían favorecido a las procesadas, consolidando así el cierre definitivo del caso en la jurisdicción ordinaria.

La última vía: tutela ante la Corte Constitucional

Ante este panorama, la familia solo tendría acceso a una acción de tutela ante la Corte Constitucional, el último recurso disponible en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, alcance es limitado: no se trata de una nueva instancia para reabrir el caso ni para modificar directamente las absoluciones.

La tutela, en este contexto, busca proteger derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Es decir, la familia podría alegar que durante la investigación o el juicio se presentaron irregularidades que afectaron sus garantías como víctimas.

No obstante, este mecanismo constitucional no permite cambiar una absolución por una condena ni sustituye el rol de la justicia penal. En el mejor de los escenarios, la Corte podría ordenar la revisión de actuaciones específicas si encuentra una vulneración grave, o emitir lineamientos sobre los derechos de las víctimas en procesos similares.

Contradicciones y controversias que marcaron el caso

El caso de Andrés Colmenares, quien murió el 31 de octubre de 2010 tras una fiesta de Halloween, ha estado marcado por múltiples controversias. Su cuerpo fue hallado horas después en el caño del Parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio generaron dudas sobre si se trató de un accidente o de un homicidio.

Uno de los puntos más críticos del proceso fueron las conclusiones contradictorias de las necropsias. La primera, realizada poco después de la muerte, determinó que el fallecimiento fue accidental. Sin embargo, una segunda necropsia, solicitada meses después por la familia, concluyó que se trató de un homicidio, lo que intensificó el debate jurídico y mediático.

A lo largo del proceso, también se señalaron a otras personas como posibles responsables. Carlos Cárdenas, expareja de Laura Moreno, fue considerado por la Fiscalía como el principal sospechoso, pero fue absuelto en 2014. Posteriormente, en 2021, el Tribunal de Bogotá concluyó que no era posible determinar con certeza si la muerte de Colmenares fue producto de un crimen o de un accidente.

Pese al cierre judicial, la familia mantiene su postura. “Hubo homicidio. Así lo estableció una sala del Tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía de Colombia no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen”, reiteró su padre.