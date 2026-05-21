Caso Yulixa Toloza: los aterradores chats entre la dueña de Beauty Laser y su tío para desaparecer los rastros del crimen

Noticias RCN tiene el expediente en poder de la Fiscalía con las pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Son escalofriantes los detalles de la investigación.

En los documentos se conocen los chats que evidencian la frialdad con la que la dueña del centro de estética y otras dos personas habrían planeado deshacerse del cuerpo para emprender la huida hacia Venezuela.

¿Cómo se articuló la huida a Venezuela?

La Fiscalía obtiene unas conversaciones determinantes en el caso entre María Fernanda Delgado, propietaria de Beauty Láser, y Jesús Hernández, persona capturada en Cúcuta.

Revelan que el 16 de mayo, tres días después de la desaparición de Toloza, hubo un contacto para dar instrucciones en torno a abandonar el carro con el que sacaron a la mujer y el escape al país vecino.

Los chats muestran el cinismo de los implicados

Delgado: Hola, es María Fernanda y este es mi número personal. Así ves todo lo que vendo en Venezuela, si te interesa.

Hernández: Cuéntame qué es de tu vida.

Delgado: Ya pasamos, traten de no llamar por el normal.

Hernández: Mami, ¿ya encontraron lo que se te perdió? (hablando del cuerpo).

Delgado: No, papi, esa no es.

Hernández: Mañana hay que viajar sí o sí. Estoy comprando el chip (de la SIM). Ya estamos en Colombia.

Delgado: Ok. Papi, tapabocas y cuidado. Miren bien para todos los lados primero.

De manera aterradora, Delgado le dio instrucciones a tu tío para cubrir su rostro y no hacer llamadas por teléfono, sino a través de aplicaciones. Cínicamente, se preguntan por el hallazgo del cuerpo de ellos mismos abandonaron en Apulo, Cundinamarca.

Estos chats le dan luces a los investigadores para entender las comunicaciones y órdenes precisas de Delgado para su tío en torno a no dejar rastro del vehículo, el cual fue hallado en Cúcuta.

El centro no se hacía responsable de lo que pasara

Otro de los aspectos dolorosos del expediente es este: el consentimiento informado de Toloza para el procedimiento, el cual fue denominado tronco completo más transferencia.

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Un detalle revelador para las autoridades es que Beauty Láser no se hacía responsable por lo que sucediera tras el procedimiento estético en el postoperatorio.

Sumado a esto, en el expediente está el dibujo e imágenes del cuerpo encontrado el martes 19 de mayo. Medicina Legal reveló que se demorará varios días en conocer la causa del fallecimiento, teniendo en cuenta los siete días que transcurrió la desaparición.