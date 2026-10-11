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¿Quién es alias Barba Chivo? El cabecilla de las disidencias capturado en el Catatumbo

El principal resultado de la operación NOAH fue la captura de este cabecilla cercano a alias Andrey Avendaño.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
07:44 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió personalmente una operación militar contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, en la cual se utilizaron por primera vez los drones Reaper, equipamiento de alta tecnología.

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El mandatario arribó a la instalación militar vestido de camuflado y con una boina del comando de las Fuerzas Especiales. Su presencia radicó en supervisar directamente las acciones.

Detalles de la operación NOAH

La operación NOAH dejó como resultado cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc abatidos y seis capturados, entre ellos alias Barba Chivo o El Costeño, considerado la mano derecha de alias Andrey Avendaño, cabecilla de esta estructura criminal.

Sumado a ello, las autoridades lograron ubicar tres zonas campamentarias utilizadas por este grupo armado.

Además de los drones Reaper, cuyo uso había sido anticipado por Noticias RCN, las Fuerzas Militares emplearon los aviones Super Tucano para ejecutar los bombardeos de precisión contra los objetivos identificados en la región del Catatumbo.

Presidente les habló a los capturados

Durante la operación, el presidente se dirigió directamente a los capturados con un mensaje contundente: “A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho”.

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Alias El Barba Chivo acumulaba 11 años como criminal dentro de las disidencias. Las autoridades lo señalan de múltiples delitos, incluyendo extorsión y reclutamiento de menores de edad. Su especialidad era el manejo de drones para atacar a la fuerza pública, tecnología que este grupo armado ha venido utilizando para asesinar soldados, policías y civiles.

El mandatario fue enfático al referirse a esta práctica: “Este bandido operaba drones. Con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa. Vamos a hacer que caiga sobre ustedes todo el peso de la ley”.

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