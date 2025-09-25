CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Ladrones encapuchados se robaron la comida en un jardín infantil de Soacha

La comunidad pide que haya vigilancia y mayor seguridad, dado que no es la primera vez que se presenta un hecho de esta índole.

septiembre 25 de 2025
08:03 p. m.
La inseguridad no da tregua en Bogotá y los municipios cercanos. Cada día es común conocer de robos, los cuales no distinguen de personas y se cometen bajo varias modalidades. Lo indignante es que los criminales incluso piensan en afectar jardines de niños.

Cámaras de seguridad grabaron el robo ocurrido en un centro de atención infantil en Ciudad Verde, Soacha; el cual pertenece al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

Ladrones se llevaron la comida de los niños

Los delincuentes se robaron la comida de los niños. El video mostró que el crimen ocurrió en horas de la noche del 23 de septiembre. Los ladrones, al parecer menores de edad, entraron a la cocina e inspeccionaron los alrededores, hasta que dieron con el sitio en donde se almacenan los alimentos.

Por medio de los videos, se evidenció que los ladrones ingresaron cubriéndose el rostro. La sorpresa llegó a las pocas horas, cuando los trabajadores se dieron cuenta de que faltaba comida.

En este sitio acuden cerca de 700 niños y sus madres piden que el jardín tenga vigilancia. Aparte de este robo, en la semana ya había ocurrido otro.

Comunidad pide que haya vigilancia: no es la primera vez que roban

“Varios productos del mercado que se utilizan para darle la alimentación a los niños fueron hurtados. Lo que pedimos como comunidad y beneficiarios de este servicio es que se nos haga acompañamiento para poder poner vigilancia”, expuso Sandra Leguizamón.

Otra mamá, identificada como María Ramírez, informó que los delincuentes rompieron unas tuberías. La comunidad está preocupada por no saber cómo reponer estos daños.

La congresista Alexandra Vásquez se pronunció: “Cada día la inseguridad en Soacha empeora y las cifras así lo respaldan (…) Soacha no necesita espectáculos, necesita seguridad real”. Aún no hay pronunciamiento oficial de las autoridades.

