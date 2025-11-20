CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Vecinos impidieron que ladrones se salieran con la suya tras violento robo en Bogotá

Los ladrones pretendían llevarse una camioneta, pero la rapidez de los habitantes impidió que escaparan.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
01:59 p. m.
Hace algunos días, un trabajo articulado de la Policía y los ciudadanos impidió que dos ladrones se salieran con la suya en Bogotá.

El lugar de los hechos fue el barrio Villa Mayor en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de la ciudad. Durante la noche del pasado lunes 17 de noviembre, se perpetró este crimen.

Ladrones amenazaron al conductor con una pistola

El video suministrado por las cámaras mostró que una camioneta de alta gama estaba estacionada al lado de una casa. Cuatro ladrones llegaron en otro carro, se ubicaron al frente y utilizando una pistola, amenazaron al ocupante.

En cuestión de segundos, la situación se tornó atemorizante. Los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo y no dudaron en confrontar a los delincuentes, quienes no tuvieron más alternativas y optaron por emprender la huida.

Gracias a la comunidad, los ladrones pudieron ser detenidos mientras llegaba la patrulla. Los policías que estaban recorriendo los alrededores fueron avisados de lo acontecido y llevaron a cabo las capturas. Dos de los criminales quedaron arrestados y se incautó la pistola.

¿Cuántos robos de carros ocurren en Bogotá?

De acuerdo con el Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía, durante los 10 meses de 2025 ocurrieron 2.698 hurtos de automotores en Bogotá.

Gran cantidad de los casos se presentaron en las noches, siendo el momento del día más peligroso. La modalidad que más emplearon los delincuentes fue llave maestra, siendo protagonista en 1.389 reportes.

Los casos estuvieron distribuidos de la siguiente forma en las localidades: Candelaria (5), Chapinero (32), Santa Fe (36), Usaquén (60), Tunjuelito (60), Antonio Nariño (60), Los Mártires (62), Teusaquillo (85), Barrios Unidos (87), Usme (93), Fontibón (93), San Cristóbal (133), Bosa (145), Rafael Uribe Uribe (165), Suba (185), Ciudad Bolívar (199), Engativá (304), Puente Aranda (308) y Kennedy (510).

