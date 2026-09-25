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Revelan qué país será el invitado de honor para la FILBo 2027: anuncio oficial

La edición 39 se llevará a cabo entre el 20 de abril y 3 de mayo en 2027.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 25 de 2026
01:07 p. m.
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A través de redes sociales, se anunció que Sharjah, uno de los siete emiratos que hacen parte de los Emiratos Árabes Unidos, será el invitado de honor para la edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2027.

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La FILBo comenzará el 20 de abril y culminará el 3 de mayo. Los organizadores destacaron la presencia de Sharjah al mencionar que ampliará las conversaciones con respecto al mundo árabe y fomentará espacios de intercambio cultural.

Sharjah, invitado de honor

Los visitantes podrán acercarse a autores, obras y expresiones culturales.

La edición de este año se llevó a cabo entre el 21 de abril y el 4 de mayo, contando con la participación de India. Durante las dos semanas, Corferias recibió 563 mil visitantes y tuvo más de 433 autores provenientes de 25 países. En los 2.300 eventos que hubo, se registró la presencia de más de 225.000 personas.

Las charlas y actividades se centraron mayormente en la ciencia, historia, etnias, inclusión, poesía, filosofía y diversidad. Bajo el lema ‘Escucharnos es leernos’, la edición cerró con éxito.

Así fue la edición de 2026

Más puntualmente, el Pabellón Rafael Pombo congregó a casi 84 mil invitados, principalmente jóvenes de colegio. Además, el Salón de Negocios tuvo protagonismo al ser el escenario donde varios escritores se dieron a conocer.

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Con respecto a los autores, el 57 % fueron mujeres (191) y 43 % hombres (149). Sumado a ello, hubo 573 expositores nacionales y 29 provenientes del exterior. Solamente de India, hubo una delegación de 35 invitados.

Tatiana Rudd, jefe de proyecto FILBo por Corferias, destacó el desarrollo de la edición: “Los resultados de la FILBo muestran que, contrario a algunas percepciones, este sí es un país lector y que se ha posicionado internacionalmente en el mapa literario y editorial. Las editoriales quedaron muy satisfechas, pues cumplieron sus metas de venta”.

 

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