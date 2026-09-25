“Si no pagan, habrá empresas que no podrán operar”: presidente del grupo de energía de Bogotá sobre deudas de Air-e

Se suman nuevas alertas a la amenaza de apagón en el país. No habiendo pasado 24 horas desde que Luis Fernando Mejía advirtió que un escenario de racionamiento eléctrico podría costarle a Colombia cerca de 30 billones de pesos, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, indicó:

“La deuda de Air-e puede generar grandes costos para la operación del sector, porque hay empresas a las que no nos pagan desde enero”. La situación es crítica al punto en que: “Si no pagan, en algún momento, habrá empresas que no van a poder operar, particularmente las que tienen que comprar el gas del que vamos a depender”.

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De acuerdo con Ortega, se necesita “algún mecanismo que nos diga con certeza que se va a pagar. Con esa certeza se puede manejar el tema contable y la relación con bancos y acreedores, pero ese manto de duda que dejó el Gobierno pasado está costándonos a muchos”.

Sin embargo, Ortega destacó el sector eléctrico de Colombia con empresas, como EPM, ISA o Enel “de primer nivel”. El reto, según dijo, “está en la costa Caribe, donde resulta necesario trabajar en la calidad del servicio y que las cargas sean más justas a nivel país”.

Reducir el consumo de energía: el gran reto en la costa Caribe

Hasta no superarse los retos del sector en la costa Caribe, Ortega insistió en que la región necesita adelantar actividades pedagógicas para reducir el gasto de energía y tener consumidores más conscientes.

Según dijo, “hay formas de mantener las viviendas frías, distintas a los aires acondicionados ineficientes, que consumen mucha electricidad. Los edificios, por ejemplo, pueden pintar los techos con pintura reflectiva blanca, las ventanas pueden taparse en las horas de mucho sol y la orientación de las viviendas debe ser norte – sur y no este – oeste”.

Además, advirtió que “las curvas de altas temperaturas van a mantenerse. Las temperaturas en el mundo van a aumentar y aumentar y la gente tiene que aprender a manejar el calor o, si no, los costos van a ser insostenibles”.

De no cambiar la tendencia, “el bolsillo de la gente puede sufrir y tenemos que hacer lo posible para que los hogares colombianos mantengan su nivel de vida”. Su llamado no es otro que a “consumir menos y vivir mejor”.