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“Si no pagan, habrá empresas que no podrán operar”: presidente del grupo de energía de Bogotá sobre deudas de Air-e

Su recomendación, ante la amenaza de apagón, no es otra que “consumir menos y vivir mejor”.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 25 de 2026
01:13 p. m.
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Se suman nuevas alertas a la amenaza de apagón en el país. No habiendo pasado 24 horas desde que Luis Fernando Mejía advirtió que un escenario de racionamiento eléctrico podría costarle a Colombia cerca de 30 billones de pesos, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, indicó:

“La deuda de Air-e puede generar grandes costos para la operación del sector, porque hay empresas a las que no nos pagan desde enero”. La situación es crítica al punto en que: “Si no pagan, en algún momento, habrá empresas que no van a poder operar, particularmente las que tienen que comprar el gas del que vamos a depender”.

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De acuerdo con Ortega, se necesita “algún mecanismo que nos diga con certeza que se va a pagar. Con esa certeza se puede manejar el tema contable y la relación con bancos y acreedores, pero ese manto de duda que dejó el Gobierno pasado está costándonos a muchos”.

Sin embargo, Ortega destacó el sector eléctrico de Colombia con empresas, como EPM, ISA o Enel “de primer nivel”. El reto, según dijo, “está en la costa Caribe, donde resulta necesario trabajar en la calidad del servicio y que las cargas sean más justas a nivel país”.

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Hasta no superarse los retos del sector en la costa Caribe, Ortega insistió en que la región necesita adelantar actividades pedagógicas para reducir el gasto de energía y tener consumidores más conscientes.

Según dijo, “hay formas de mantener las viviendas frías, distintas a los aires acondicionados ineficientes, que consumen mucha electricidad. Los edificios, por ejemplo, pueden pintar los techos con pintura reflectiva blanca, las ventanas pueden taparse en las horas de mucho sol y la orientación de las viviendas debe ser norte – sur y no este – oeste”.

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Además, advirtió que “las curvas de altas temperaturas van a mantenerse. Las temperaturas en el mundo van a aumentar y aumentar y la gente tiene que aprender a manejar el calor o, si no, los costos van a ser insostenibles”.

De no cambiar la tendencia, “el bolsillo de la gente puede sufrir y tenemos que hacer lo posible para que los hogares colombianos mantengan su nivel de vida”. Su llamado no es otro que a “consumir menos y vivir mejor”.

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