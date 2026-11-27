Una emergencia marítima se registró en Johnny Cay, San Andrés, luego de que una lancha que transportaba pasajeros volcara cuando se aproximaba a la zona de desembarque. El incidente habría sido provocado por las condiciones climáticas adversas y el fuerte oleaje.

Grave incidente en San Andrés: lanza se volvó y dejó un herido

RELACIONADO San Andrés y Providencia en alerta de vigilancia por avance de tormenta Sara

De acuerdo con el reporte entregado este 26 de noviembre por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la embarcación, identificada como Mac Fly, realizaba maniobras de aproximación para desembarcar a sus ocupantes cuando fue sorprendida por las fuertes olas.

La emergencia fue atendida de inmediato por el personal de Coralina que se encontraba en el lugar. Gracias a la intervención de los equipos de apoyo, todos los pasajeros fueron rescatados.

Sin embargo, uno de los tripulantes de la lancha sufrió una lesión en uno de sus hombros, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Tras lo ocurrido, Coralina hizo un llamado a los operadores de transporte turístico para que extremen las medidas de precaución durante sus recorridos marítimos, especialmente cuando se presenten cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

La autoridad ambiental también recordó la importancia de atender las alertas emitidas por las entidades competentes y verificar el estado del mar antes de realizar desplazamientos hacia los diferentes cayos del archipiélago.

Las imágenes conocidas por este medio muestran el momento en que alrededor de 12 hombres intentan retirar, con ayuda de varios baldes, el agua que ingresó a la embarcación.

Mientras realizan estas labores, las fuertes olas continúan golpeando y moviendo la lancha, lo que dificulta las maniobras.