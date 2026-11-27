Una violenta agresión en un bar de la localidad de Suba, en Bogotá, ha generado indignación tras la denuncia de dos mujeres que fueron brutalmente atacadas el pasado viernes por quien sería el propietario del establecimiento.

Mujer fue víctima de brutal agresión tras hacer un reclamo

Lo que comenzó como un reclamo por el cobro excesivo de dos cervezas y cigarrillos terminó en una golpiza que dejó a una de las víctimas con fracturas en la nariz y más de 30 días de incapacidad.

Saray, la víctima de 28 años, relató los momentos de terror que vivió: “Acabé de sufrir una agresión por parte del miembro o el socio o dueño administrador de este bar".

Según su testimonio, ella y su pareja se encontraban en el establecimiento cuando el hombre que atendía el negocio, acompañado de una mujer, comenzó a hacer “comentarios como incómodos o inapropiados, sexuales también”.

Ante la situación incómoda, ambas mujeres decidieron retirarse y solicitaron la cuenta. Sin embargo, al realizar un reclamo por lo que consideraron un cobro injustificado, se desató la violencia.

“Ya estaba a punto de llegar a la puerta, yo creo que menos de un metro del lugar de salida del establecimiento y me toma por el hombro derecho. Cuando yo giro, esta persona me propina un cabezazo en mi rostro. Siento el impacto, el calor, el dolor, la sangre. Inmediatamente también veo que estoy herida", narró la víctima.

La agresión no terminó ahí. Según Saray, la mujer que acompañaba al hombre también participó en el ataque: "Inmediatamente esa señora sale corriendo y entre los dos se me abalanzan, me agarran en el piso, me pegan en la cabeza, me dan puños, patadas. Yo estaba totalmente llena de sangre, no me podía parar, no podía ver lo que estaba sucediendo".

Cuando la Policía llegó al lugar, los presuntos agresores se encerraron en el local comercial y apagaron las luces, evitando así su captura inmediata.

Autoridades se pronuncian sobre el caso

Las autoridades confirmaron que, tras conocer los detalles del suceso, se iniciaron las investigaciones “de tiempo, modo y lugar, buscando determinar qué sucedió en este motivo de policía y, por supuesto, dar captura con el responsable de esta situación".

Las lesiones de Saray incluyen fracturas nasales y heridas en diferentes partes de su cuerpo.