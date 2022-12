Lanzan bombas molotov a un hombre que habría envenenado a dos niños en Atlántico

Desde el municipio de Soledad, Atlántico, se conoció una historia que generó indignación en los habitantes de la zona. Varias personas decidieron irrumpir de forma violenta la vivienda de un hombre identificado como Sabel Beleño. Estos intrusos incluso buscaron incendiar el inmueble con bombas molotov.

Los desconocidos llegaron en un vehículo particular al barrio donde habita el hombre, y arremetieron contra su vivienda con palos y piedras.

Según información conocida por algunos medios de comunicación, se habrían incluso escuchado disparos en la vivienda. Esta se encuentra desocupada, ya que el hombre habría huido del lugar.

Involucrado en muerte de menores

Sin embargo, se conocieron las razones por las cuales estos intrusos habrían llegado a agredir a Sabel. Según se conoció, este hombre habría sido el responsable de envenenar a dos menores de edad, quienes eran sus hijastros.

Un tío de las víctimas aseguró que Sabel Beleño es el responsable de la muerte de Adolfo José, un menor de siete años de edad.

"Esto no se puede quedar así, le puede hacer lo mismo a otro niño. Ahora no sabemos si esta persona se voló o está huyendo, no sabemos nada", afirmó el familiar.

Lea también: ELN liberó a dos menores secuestrados en Arauca

La acusación es que el pasado 2 de diciembre, Sabel Beleño le habría dado a sus dos hijastros, Adolfo José y Héctor David, unas bebidas gaseosas, las cuales habrían sido mezcladas con un raticida.

Héctor David, menor que sobrevivió al envenenamiento, le contó a su tío que Sabel les dio la gaseosa, pero que él no quiso tomar mucha porque "tenía un sabor amargo".

“Mi sobrino cuando despertó aseguró que fue la nueva pareja de la mamá el que les entregó la gaseosa y les prometió $2.000 si se la tomaban enseguida”, contó el familiar de las víctimas.