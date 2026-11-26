Un ataque con dron explosivo sacudió la tarde del corregimiento El Carmen, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, cuando un artefacto dirigido contra la estación de Policía impactó finalmente contra la iglesia del sector.

Lanzan dron con explosivos contra iglesia en El Carmen, Dagua

Aunque el incidente, registrado cerca de las 5 de la tarde de este 25 de noviembre, no dejó personas heridas, generó daños considerables en el templo que afortunadamente se encontraba vacío en ese momento.

Las autoridades atribuyeron el atentado a disidencias de las Farc que mantienen presencia en la zona rural del municipio, particularmente en los corregimientos de El Carmen, Cachimbal y Borrero Ayerbe, ubicados cerca del casco urbano.

El objetivo inicial del ataque habría sido la estación de Policía del corregimiento, situada en el kilómetro 30 de la vía que conduce desde Cali hacia Dagua.

Tras conocerse los detalles del incidente, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a lo sucedido y condenó el ataque.

“Condeno el ataque perpetrado en Dagua, Valle del Cauca, donde criminales lanzaron una granada desde un dron contra la estación de Policía y terminaron impactando una iglesia, un lugar sagrado destinado a la fe, la oración y el encuentro con Dios”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en X.

Mientras tanto, las autoridades departamentales avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado terrorista.

Además, mantienen vigentes las recompensas económicas destinadas a prevenir cualquier ataque similar que pueda registrarse en el departamento del Valle del Cauca.

Gobernadora del Valle del Cauca anuncia medidas para prevenir atentados

Como parte de las medidas de seguridad implementadas tras el ataque, la gobernadora Toro sostuvo una reunión con las concesiones viales que operan en el departamento.

El objetivo es reforzar la vigilancia en peajes y otros puntos estratégicos con más unidades de policía y apoyo militar que permitan prevenir atentados que ponen en riesgo a la población civil.