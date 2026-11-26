Este miércoles 25 de noviembre se registró un nuevo ataque contra uniformados de la Policía Nacional. Los hechos dejaron como saldo a dos jóvenes patrulleros de apenas 22 años en el municipio de Padilla, en el departamento del Cauca.

¿Quiénes están detrás del violento atentado en Padilla, Cauca?

Los uniformados acompañaban la inauguración de un parque infantil cuando fueron emboscados por hombres armados. Otros cuatro policías resultaron heridos en el hecho, entre ellos el comandante de la estación local.

Información preliminar señala que el violento acto es atribuido a las disidencias de Iván Mordisco.

Los agentes fallecidos fueron identificados como Kevin David Torres Berdugo, natural de Barranquilla, y Bairon Jesús Riascos Murillo, oriundo de Cali. Ambos patrulleros perdieron la vida en el lugar del ataque.

Así fue el violento ataque

Lo que debía ser una jornada festiva para la comunidad de Padilla se convirtió en tragedia. Niños y habitantes del municipio esperaban la llegada de la Policía para los actos protocolarios de inauguración del parque infantil cuando se produjo la emboscada.

Según las primeras investigaciones, las disidencias extendieron una trampa mortal a la entrada de la población.

"En ese hecho, desafortunadamente, se produce la muerte de dos agentes de la policía, entre ellos el comandante de la estación de policía. Cuatro resultaron heridos, que es materia de investigación su estado de salud", aseguró Fabián Romero, secretario de Gobierno de Padilla.

El ataque fue perpetrado por sujetos armados que esperaban el paso de los uniformados. Las disidencias de Iván Mordisco han sido señaladas como responsables del hecho, grupo que mantiene presencia en la zona del Cauca y ha protagonizado diversos ataques contra la fuerza pública en los últimos meses.

Tras el ataque, la alcaldía municipal decretó medidas preventivas para garantizar la seguridad de los habitantes.

Entre las disposiciones se encuentran el cierre de establecimientos comerciales, la implementación de ley seca y otras restricciones de movilidad que buscan prevenir nuevos hechos violentos en el territorio.