Las cifras más recientes de Medicina Legal reflejan una preocupante situación para las niñas y adolescentes en Colombia. Entre enero y septiembre de 2026 fueron reportadas como desaparecidas 2.634 niñas, lo que representa un incremento del 197 % frente al mismo periodo del año anterior. Al cierre de octubre, 1.574 de ellas continuaban sin ser encontradas, según los datos divulgados por la entidad.

El panorama expone una realidad marcada por las desapariciones, la violencia sexual y las muertes violentas de menores de edad, fenómenos que continúan generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos de la infancia y expertos en protección de menores.

Aumentan las desapariciones de niñas en el país

De acuerdo con Medicina Legal, miles de familias enfrentan la incertidumbre por la desaparición de niñas y adolescentes. Los registros muestran que, además del incremento en los casos reportados durante 2026, más de la mitad de las menores que desaparecieron entre enero y septiembre seguían siendo buscadas semanas después.

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La situación ha encendido las alertas sobre la capacidad de respuesta institucional frente a estos hechos. Diversos sectores han advertido que las acciones de prevención y búsqueda temprana continúan siendo insuficientes para enfrentar una problemática que afecta a cientos de familias en distintas regiones del país.

La violencia sexual ocurre, en su mayoría, dentro del entorno cercano

Los datos de Medicina Legal también evidencian que la violencia sexual sigue siendo una de las principales amenazas para las niñas. De las cerca de 20.000 valoraciones realizadas anualmente por presuntos delitos sexuales, el 80 % corresponde a víctimas menores de 17 años.

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Asimismo, seis de cada diez casos de violencia no fatal contra niñas estuvieron relacionados con agresiones sexuales. Dos de cada tres episodios ocurrieron dentro de viviendas, mientras que el 73 % de los presuntos agresores eran familiares o personas conocidas por las víctimas.

A este panorama se suma la violencia letal. En lo corrido del año, 175 niñas han muerto de manera violenta en Colombia. De ese total, 98 casos correspondieron a suicidios y 77 a homicidios.

Las cifras refuerzan las alertas sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección de la niñez, especialmente frente a los riesgos que se presentan en los entornos familiares y comunitarios, donde ocurren gran parte de las agresiones registradas por las autoridades.