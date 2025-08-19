Lanzarán portal para publicar y encontrar animales perdidos en Bogotá

A partir del 22 de agosto de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá pondrá en funcionamiento el portal “Perros y gatos buscan su hogar”, una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que servirá como punto de encuentro virtual para ayudar a caninos y felinos extraviados a regresar con sus familias.

Bogotá tendrá portal para gatos y perros perdidos

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, aseguró que este proyecto responde al compromiso de la capital con el bienestar animal.

“Bogotá es una ciudad profundamente animalista y cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos; por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”, indicó Hernández.

El nuevo sitio funcionará como un centro de acopio digital de avisos, donde los ciudadanos podrán registrar información, fotografías y datos de contacto relacionados con mascotas desaparecidas.

El objetivo es que cualquier persona que encuentre o busque a un animal tenga un espacio centralizado para difundir y consultar estos casos.

La administración aclaró que la información publicada será responsabilidad de los usuarios, quienes deberán autorizar previamente el uso de sus datos en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

En ese sentido, el IDPYBA no intervendrá en los procesos de verificación ni en el contacto directo entre quienes reporten y quienes busquen, limitándose únicamente a facilitar la publicación de los avisos.

Cabe mencionar que, según la Alcaldía de Bogotá, la plataforma aún se encuentra en fase de prueba y que será habilitada el próximo 22 de agosto.

“La página se encuentra en pruebas y será habilitada a partir del 22 de agosto de 2025 como centro de acopio de avisos sobre perros y gatos perdidos que buscan su hogar. Para participar en el proceso de publicación de los animales perdidos, la información será ingresada directamente por la ciudadanía para el contacto”.