Las confesiones de Sandra Ortiz ante la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de la UNGRD

Se conocen nuevos detalles sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien se encuentra detenida, ha ofrecido un revelador testimonio ante la Corte Suprema de Justicia.

Sus declaraciones arrojan nuevas luces sobre este caso y dejan en una posición comprometida a varios funcionarios de alto rango, incluyendo a Carlos Ramón González, quien fue su superior directo en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Las declaraciones de Sandra Ortiz ante la Corte Suprema de Justicia

Ortiz afirmó haber recibido múltiples alertas de corrupción en La Guajira, incluyendo informes de la propia Gobernación que ya mencionaban a López. "Yo escuché alarmas... me mandaron fotos, levantando la mano con el candidato a la alcaldía de Riohacha, y lo mismo, alarmas de que Olmedo y toda la unidad estaban haciendo campaña en Uribia", declaró Ortiz bajo juramento.

Ante el magistrado dijo que siempre le informó de dichas irregularidades a Carlos Ramón González, su jefe directo en el Dapre. "Sí, claro, yo todo lo informaba, yo no me quedaba callada, yo iba y hablaba con él, le pedía cita y le decía verbalmente, le decía Carlos Ramón, por ejemplo, está pasando este tema en La Guajira".

Añadió que no tomaba ninguna decisión sin consultarla con González, incluyendo los diálogos con Iván Name. Además, en medio de la diligencia también mencionó su relación con María Clara Name, concejal de Bogotá e hija del expresidente del Senado.

La tensa relación con Olmedo López, exdirector de la UNGRD

En su testimonio ante la sala de instrucción, explicó no sólo su relación con varios funcionarios y congresistas, sino también la tensa relación con el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López. "Olmedo tenía un tema, que él se creía independiente de todo el mundo, jefe de todo el mundo".

Sandra Ortiz fue enviada a la estación de Carabineros en Bogotá luego de que la fiscalía le imputara los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Es señalada por Olmedo López y Sneyder Pinilla de enviar 3.000 millones de pesos al senador Iván Name para supuestamente tramitar las reformas del Gobierno Nacional.