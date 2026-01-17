Las cuentas no tan claras de las campañas de Carolina Corcho e Iván Cepeda

Cerca de tres meses después de que se llevara a cabo la consulta del Pacto Histórico en la que resultó ganador Iván Cepeda, surgió una polémica a partir de las cuentas de financiación para las campañas de dos candidatos de esos comicios.

RELACIONADO Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Iván Cepeda y Carolina Corcho en nueva polémica por financiación de campañas

En el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral aparece la microempresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, que figura con una donación a la campaña de Iván Cepeda por $609 millones.

De acuerdo con su fundador y dueño, Javier Antonio Pérez Páez, es falso que hubiese hecho algún aporte de dinero bajo esa categoría.

En diálogo con el diario El Tiempo, Pérez señaló que su relación con la campaña es estrictamente comercial y, de hecho, asegura que aún no le han cancelado las impresiones.

“Yo le hice trabajos de papelería, publicidad e impresión de plegables a esa campaña. Al contrario de haberles donado ellos, me están debiendo plata por esos trabajos y lo que me han dicho es que me cancelan cuando el Fondo Electoral les pague a ellos. Todavía le estoy haciendo trabajos a la campaña de Cepeda”, indicó Pérez en diálogo con el medio mencionado anteriormente.

Entretanto, sin hacer referencia directa a la denuncia, el candidato presidencial Iván Cepeda se limitó a responder en su cuenta de X, antes Twitter, asegurando que se trata de una campaña sucia en su contra.

“¿Serán los actos multitudinarios, mis discursos, mis propuestas y el entusiasmo de la gente lo que tiene tan desesperada a la extrema derecha y sus propagandistas? ¿Será esta la razón de tanta mentira, “rumor” y campaña sucia?".

Sin embargo, en diálogo con este medio, su equipo de campaña explicó que esa cuenta no es de una donación, sino una cuenta por pagar y que esta se reportó a través del código 102, que es el mismo para donaciones y contribuciones, lo cual deberá aclarar el CNE.

Las cuentas no tan claras de la campaña de Carolina Corcho

La otra cuenta que parece no estar tan clara para la consulta de octubre es la que hizo el restaurante Gusteau Chefcito a la campaña de Carolina Corcho, hoy cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado.

Allí, en el portal del CNE, figura como prestamista de 742 millones de pesos. Ese monto representa el 52 % del total de los gastos reportados en dicha campaña.

El restaurante cuyo registro aparece en la Cámara de Comercio de Bogotá se ubicaría en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Sin embargo, en esa dirección no se encontró rastro del establecimiento.

De acuerdo con sus registros, el último reporte del establecimiento fue en 2020 y hoy aparece inactivo. Cabe mencionar que Carolina Corcho hasta ahora no se ha pronunciado sobre este tema y solo reposteó el mensaje de Iván Cepeda.