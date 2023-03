Minjusticia señaló que el hacinamiento en Colombia se debe a una "moda castigadora"

En medio de la polémica que produjeron las críticas que hizo el presidente Gustavo Petro a su homólogo en El Salvador Nayib Bukele por sus drásticas medidas penitenciarias, el ministro de Justicia Néstor Osuna presidió un conversatorio en Santander en el que explicó la política que impulsa el actual gobierno en materia carcelaria.

‘‘La furia punitiva por no decir el populismo, pero es más o menos lo mismo, esa moda castigadora que le dio al país en los últimos 20 años, nos tiene con una población como la ciudad de Tunja, presa’’ indicó Néstor Osuna.

En medio del foro, Osuna lanzó una declaración que generó voces a favor y en contra, sobre lo que muchos llaman el populismo punitivo:

Crear un nuevo delito muy fácil eso da votos, da aplausos, suprimir un beneficio, da votos, da aplausos, pero claro, tener una persona privada de la libertad en una cárcel vale tres millones de pesos al mes

Desde algunos sectores del Congreso rechazaron que el ministro señale al legislador como parte del problema de hacinamiento en las cárceles.

‘‘Ahora para el ministro de Justicia los responsables somos el Congreso de la República, no señor, no puede ser que, para la guerrilla, las Farc, el Eln y cuanto bandido aparezca, ustedes sí tengan recursos y no para dejar en las cárceles a los delincuentes procesados que afectan la seguridad de los colombianos’’ indicó el representante a la Cámara, Hernán Cadavid.

Para algunos expertos en seguridad señalan que el populismo punitivo es una estrategia fracasada.

El analista permanente de Noticias RCN, Jairo Libreros indicó que ‘‘en todos los países donde se apostó por ese populismo punitivo el único resultado evidente es el hacinamiento carcelario’’.

Pero para otros analistas como el ex zar anticorrupción Óscar Ortiz, más allá de la cantidad de leyes, el Estado no puede caer en lo que llamó: un populismo impunitivo.

Pero el hacinamiento no se resuelve con impunidad, el hacinamiento se resuelve con buenos gobiernos, responsables, serios y efectivos y la impunidad con justicia

Las declaraciones del ministro Osuna se dan en medio del debate que origina la política penitenciaria que impulsa el gobierno a través de la ley de humanización de las cárceles y la reforma judicial que eliminaría al menos 10 delitos.

